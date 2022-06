CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Possibile scambio Sensi-Carlos Augusto con l’Inter?

Calciomercato Monza news, Galliano non vuole sacrificare Carlos Augusto!

Calciomercato Monza: i brianzoli iniziano a intessere rapporti e trattative per creare una squadra competitiva per affrontare il prossimo campionato di Serie A. Tra gli obiettivi messi nel mirino dall’Amministratore Delegato Galliani c’è il centrocampista Stefano Sensi, di proprietà dell’Inter ma reduce da un prestito alla Sampdoria. Sensi ha la stima di Galliani ma nonostante alcuni problemi e molti infortuni nell’ultimo periodo che ne hanno limitato il rendimento gode ancora di una valutazione molto alta da parte dell’Inter.

La chiave di calciomercato del Monza per arrivare a Sensi potrebbe essere rappresentata da Carlos Augusto, difensore che ha saputo mettersi in mostra negli ultimi campionati di Serie B accumulando un’esperienza sicuramente importante. L’Inter è interessata al brasiliano e lo scambio con Sensi sembra possibile, anche se bisogna lavorare sulle cifre: il Monza sarebbe interessato a Sensi anche fuori dal possibile scambio. Galliani vorrebbe tenere un altro anno il suo gioiellino brasiliano.

Il calciomercato del Monza ruota anche attorno a nomi per l’attacco. Si è parlato di Mario Balotelli che ha già avuto un primo contatto col patron Silvio Berlusconi durante la festa promozione per la Serie A: SuperMario tornerebbe sicuramente volentieri a giocare in Serie A dopo l’esperienza in Turchia, anche se Berlusconi ha preso tempo per cercare di capire se Balotelli può essere davvero l’uomo giusto per l’attacco del Monza.

C’è sempre il nome di Andrea Belotti vivo per l’attacco, il Torino non ha rinunciato alla speranza di rinnovare con il suo bomber ma il Monza sarebbe il progetto ambizioso che Belotti sta cercando, per essere sempre un punto di riferimento della squadra e non uno dei tanti, in caso di salto in una big. Una situazione da tenere d’occhio, per l’ingaggio il Monza sarebbe pronto a spingersi alle cifre richieste dall’attaccante che prenderà presto una decisione sul suo futuro, con la Brianza che si staglia in maniera sempre più concreta all’orizzonte.

