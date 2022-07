CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Preso Marlon dallo Shakhtar e per l’attacco spunta Caprari

Calciomercato Monza news, preso Marlon dallo Shakhtar Donetsk

Il Monza è senza dubbio la squadra più scatenata in questa fase iniziale della sessione estiva di calciomercato. I brianzoli nelle scorse ore hanno infatti completato un’altra operazione finalizzata al potenziamento dell’organico ed al raggiungimento del decimo posto indicato dall’amministratore delegato Adriano Galliani prelevando Marlon dallo Shakhtar Donetsk, club con cui il calciatore aveva un contratto fino al giugno del 2026.

Stando alle indiscrezioni più recenti, la formula del trasferimento di Marlon in Brianza dovrebbe essere quella del prestito dopo che la Fiorentina, altra squadra a cui era stato accostato, ha deciso di puntare su un altro calciatore come Dodò. Per il ventiseienne brasiliano si tratta di un ritorno in Italia avendo già vestito la maglia del Sassuolo tra il 2018 ed il 2021 e le visite mediche di rito sarebbe già state programmate per la prossima settimana.

Detto di Marlon, il prossimo colpo di calciomercato messo a segno dal Monza in entrata potrebbe riguardare invece il reparto avanzato. Stando ai rumors delle scorse ore infatti i biancorossi avrebbero messo nel mirino Gianluca Caprari, di proprietà dell’Hellas Verona che lo ha riscattato dopo il prestito dalla Sampdoria dello scorso anno. Sotto contratto con i gialloblu fino al giugno del 2026, Caprari viene valutato tra i 10 ed i 12 milioni di euro dai veneti che però hanno preso atto anche dell’interesse mostrato nei confronti del calciatore anche da parte della Fiorentina e del Napoli.

