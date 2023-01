CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Scambio possibile tra Carboni e Colley, pressing per Lirola

Calciomercato Monza news, si insiste per Pol Lirola del Marsiglia

Il Monza vorrebbe un nuovo esterno in questa finestra invernale di calciomercato. I nomi accostati ai biancorossi non mancano di certo in questi giorni se si pensa a Rick Karsdorp della Roma e Josip Juranovic del Celtic ma questi due giocatori sembrano al momento difficili da raggiungere: l’olandese sarebbe infatti tentato dalla possibile offerta del Lione mentre il croato, nel mirino anche del Torino, auspica di ricevere una chiamata dal Manchester United. Il profilo su cui il Monza sta puntando è dunque quello di Pol Lirola del Marsiglia, con il calciatore attualmente in prestito all’Elche che sarebbe pronto a lasciarlo partire ma solamente dopo la sfida salvezza in programma contro il Cadice. Nella settimana che sta per cominciare potrebbero arrivare ulteriori novità al riguardo.

Calciomercato Monza news, ipotesi di scambio tra Carboni e Colley

In questo weekend di calciomercato si parla molto di possibili scambi ed uno di questi potrebbe coinvolgere pure il Monza. Come riporta Monza-news.it, i biancorossi stanno valutando la possibilità di aggiudicarsi Omar Colley dalla Sampdoria dando in cambio ai blucerchiati il ventunenne Andrea Carboni. L’italiano non sta trovando il minutaggio sperato ed i lombardi potrebbero scegliere di affidarsi ad un difensore di maggior esperienza come il trentenne gambiano.

Calciomercato Monza news, le parole di mister Palladino su Alessio Cragno

In questi giorni di calciomercato invernale in casa Monza fa molto discutere la scelta di non schierare Alessio Cragno tra i pali. Il titolare Michele Di Gregorio ha dimostrato spesso tutto il suo valore in campo con parate importantissime ma il ventottenne Cragno, in prestito dal Cagliari, sarebbe cercato da diverse squadre e starebbe meditando il trasferimento per giocare altrove con una certa continuità. Come riporta Tuttomercatoweb.com, il tecnico Raffaele Palladino ha parlato del suo portiere dopo la sfida vinta contro la Cremonese spiegando che potremo vederlo in campo giovedì in Coppa Italia contro la Juventus: “Cragno è un giocatore fenomenale, il nostro primo tifoso. Incita e aiuta i compagni, sicuramente è un’anomalia per una neopromossa avere due portieri così forti, per me è una fortuna perché hanno uno spessore umano incredibile. Purtroppo quello del portiere è un ruolo delicato, io ho fatto delle scelte e Alessio lo sa. Non vedo l’ora di dargli spazio, so che sta soffrendo. Giovedì ci sarà spazio per lui”.

