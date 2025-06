Il calciomercato Monza prepara i trasferimenti di Stefano Sensi fuori dall'Italia e Patrick Ciurria in Serie B

Calciomercato Monza News: Stefano Sensi lascia l’Italia

Con la retrocessione in Serie B dalla rosa dei biancorossi potrebbero scappare diversi giocatori che cercheranno di tornare nella massima serie o di capitalizzare gli anni di carriera in Serie A per trovare opportunità fuori dall’Italia, potrebbe esserci poi anche chi lascerà ma rimanendo nel campionato cadetto per abbassare il monte ingaggi della squadra. Il calciomercato Monza quindi cercherà prima di concludere la sua operazioni in uscita per poi rimpiazzare i partenti con profili giovani con ingaggi bassi, rispettando così le linee che vorrà mettere la nuova proprietà americana.

Uno di quelli che potrebbe lasciare il Monza e l’Italia è Stefano Sensi, il centrocampista ventinovenne infatti ha avuto grosse difficoltà e problemi fisici anche nella scorsa stagione, proseguendo il periodo sfavorevole che vive ormai da 4 stagioni e che lo hanno fatto passare da un punto di riferimento dell’Inter di Conte a un esubero dei biancorossi. L’ex Inter quindi piuttosto che rimanere in Serie B e rischiare di veder diminuire le sue presenze, già limitate a 12 in tutto l’anno, potrebbe accettare l’offerta dell’Al Riyadh, squadra che milita nella Saudi Pro League.

Calciomercato Monza News: Patrick Ciurria punta alla promozione con il Palermo

Un giocatore che invece potrebbe essere sacrificato dal calciomercato Monza per alleggerire il suo peso sul monte ingaggi della squadra è Patrick Ciurria, che già quest’anno non ha sempre trovato grande spazio, soprattutto nella prima metà di stagione nella prima gestione di Alessandro Nesta. L’esterno di trent’anni è un obiettivo del Palermo di Filippo Inzaghi che vorrebbe aggiungere un giocatore con le sue caratteristiche sulla fascia destra e che sembrerebbe essere disposto ad investire la cifra di 1 o 2 milioni richiesta dai biancorossi per concludere la cessione.

Il Monza non sta trattando molti giocatori in entrata vista la necessità di vendere e l’attesa per la cessione del club al fondo americano, ma ha comunque messo gli occhi su un giovane che potrebbe arrivare in prestito secco e offrirgli così la possibilità di giocare un’intera stagione tra i professionisti. Il giocatore in questione è Giacomo De Pieri, ala destra o trequartista dell’Inter Primavera con cui quest’anno ha giocato 34 partite nel campionato di categoria riuscendo anche a realizzare 9 gol e 5 assist, i nerazzurri non hanno intenzione di cederlo e l’operazione quindi potrebbe seguire quella di Francesco Pio Esposito con lo Spezia.