CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Ufficiale l’addio di Rigoni, Palladino: “Siamo a posto”

Calciomercato Monza news, le parole di mister Palladino

Il Monza non dovrebbe effettuare grandi movimenti in questa finestra di calciomercato invernale. A margine della sfida di Coppa Italia contro la Juventus, l’amministratore delegato Adriano Galliani aveva sottolineato come al massimo sarebbe arrivato un solo nuovo giocatore, concentrandosi piuttosto su qualche partenza e ribadendo come lo stesso tecnico Raffaele Palladino avesse chiesto di continuare con il gruppo attuale. Intervenuto alla vigilia della sfida col Sassuolo, proprio mister Palladino ha ribadito: “Rispondo come sempre, siamo a posto così, credo non succederà nulla sul mercato. Valoti è un leader silenzioso, uno degli artefici della promozione lo scorso anno. Conto molto su di lui, è stato anche un po’ sfortunato a livello fisico.”

Il Monza ha bisogno di sfoltire la rosa a partire da questa sessione invernale di calciomercato. I giocatori che potrebbero partire non trovando spazio in campo da qui al termine della stagione sono diversi ma nel frattempo nella giornata di ieri è arrivata la notizia della risoluzione consensuale del contratto di Nicola Rigoni, centrocampista che non aveva nascosto il suo disappunto nelle scorse settimane per lo scarso minutaggio riservatogli. La società ha pubblicato un comunicato ufficiale al riguardo sul proprio sito web in cui si può leggere: “AC Monza comunica che Nicola Rigoni e il Club hanno risolto consensualmente il contratto in data odierna. A Nicola un affettuoso in bocca al lupo per il suo futuro professionale.”

In uscita dal Monza in questi giorni di calciomercato potrebbe esserci il ventinovenne Andrea Barberis. Il centrocampista, il cui contratto scadrà a giugno 2023 e quindi al termine della stagione in corso, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sarebbe finito nel mirino del Palermo che lo avrebbe individuato per sopperire all’infortunio rimediato da Stulac. Protagonista con appena 8 presenze complessive ed un assist vincente, per il genovese Barberis si potrebbero aprire le porte della Serie B.

