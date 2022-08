CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Ufficiale Marlon, Berlusconi: “Spero che gli acquisti…”

Calciomercato Monza news, le parole del presidente Berlusconi

Il Monza è senza dubbio una delle squadre più attive in questa finestra estiva di calciomercato avendo già messo a segno ben undici colpi in entrata. I biancorossi, neo promossi in Serie A per la prima volta nella storia della società, vorrebbero raggiungere il decimo posto in campionato nella stagione che sta per cominciare, come anche dichiarato dallo stesso amministratore delegato Adriano Galliani qualche settimana fa.

Intervistato ra RTL 102.5, il presidente dei brianzoli Silvio Berlusconi ha rilasciato alcune dichiarazioni spiegando: “Avremmo dovuto arrivare un anno prima in Serie A, ma poi abbiamo trovato un arbitro che ci ha negato un gol. Comunque ora l’abbiamo raggiunta, speriamo di riuscire a non sfigurare e di restarci anche grazie alla campagna acquisti che abbiamo fatto. Obiettivo Champions? Quello che ho detto tempo fa sono state battute.” Il Monza continua a cercare rinforzi importanti sebbene in queste ore Icardi del PSG sia più vicino al Borussia Dortmund che al club lombardo.

Calciomercato Monza news, ufficiale il ritorno in Italia di Marlon

In queste frenetiche ore di calciomercato estivo il Monza ha nel frattempo reso ufficiale l’acquisto del difensore brasiliano Marlon, proveniente dallo Shakhtar Donetsk e già passato in Italia con la maglia del Sassuolo. Sul sito dei brianzoli si può leggere: “Marlon è un nuovo giocatore del Monza. Il difensore brasiliano ha firmato un contratto coi biancorossi fino al 30 giugno 2023. Il Monza lo riporta ora in Serie A, dove ha già dimostrato tutto il suo valore. Benvenuto Marlon!”

