CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Ufficiale sia Caprari che Ranocchia, piace William Carvalho

Calciomercato Monza news, avviati i contatti per William Carvalho

Il Monza è una delle società più scatenate in questa finestra di calciomercato estivo. I biancorossi hanno già messo le mani su diversi innesti importanti ed i nomi altisonanti non mancano di certo sul taccuino dell’amministratore delegato Adriano Galliani secondo i rumors. Come riporta la redazione di Sky Sport, l’ultimo profilo internazionale seguito dai brianzoli sarebbe quello di William Carvalho, sotto contratto con il Betis Siviglia fino al giugno del 2023, ovvero al termine della stagione che sta per cominciare.

Il centrocampista portoghese, Campione d’Europa 2016 e vincitore della Nations League 2018-2019 con la sua Nazionale, lo scorso anno con la maglia dei biancoverdi è stato in grado di collezionare quattro reti e di fornire cinque assist vincenti ai suoi compagni in ben 49 presenze totali tra campionato, Coppa di Spagna ed Europa League. Il suo arrivo in Lombardia andrebbe a potenziare una rosa che potrebbe regalare soddisfazioni ai propri tifosi oltre a centrare la salvezza in Serie A.

In attesa di capire se William Carvalho potrà essere o meno un obiettivo reale di calciomercato, nel frattempo il Monza ha reso ufficiale il tesseramento di Gianluca Caprari e di Filippo Ranocchia, in arrivo rispettivamente dall’Hellas Verona e dalla Juventus. Sul sito del club riguardo al primo si può leggere: “L’attaccante è stato acquistato dall’Hellas Verona a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.” Su Ranocchia invece si legge: “Il centrocampista arriva dalla Juventus a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, con diritto di opzione e contropzione.”

