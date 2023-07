CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Umtiti più di un’idea. Concorrenza per Sansone (12 luglio 2023)

CALCIOMERCATO MONZA NEWS, TIRA E MOLLA UMTITI…

Il Monza sta lavorando nel calciomercato per rafforzare la propria squadra in vista della prossima stagione. Il club biancorosso, sotto la regia di Adriano Galliani, ha in mente un rinforzo d’esperienza per il reparto difensivo: Samuel Umtiti, ex giocatore del Barcellona. Il difensore francese, campione del mondo nel 2018, è svincolato dopo aver risolto il suo contratto con il club catalano ed è ora pronto a rimettersi in gioco dopo l’ultima stagione trascorsa nella massima serie italiana, esperienza che mancava all’ampio curriculum del campione del mondo transalpino.

Trofeo Silvio Berlusconi/ Monza e Milan presentano la nuova amichevole: quando e dove si gioca

Nella scorsa stagione, Umtiti ha giocato infatti in Serie A con la maglia del Lecce, dimostrando di essere un giocatore integro e di grande qualità. Il Monza sta ancora valutando se provare a ingaggiare il difensore centrale, ma non ha ancora preso decisioni definitive al riguardo. Sicuramente, dopo anni passati tra qualche problema fisico di troppo, Umtiti ha dimostrato di essere un calciatore ancora integro nella sua esperienza salentina e un elemento di tale esperienza a parametro zero potrebbe essere una soluzione eccellente per i brianzoli.

Calciomercato Lazio News/ C'è l'accordo con Kerkez. Spunta D'Ambrosio... (giovedì 6 luglio 2023)

CALCIOMERCATO MONZA NEWS, LA CORSA PER SANSONE

Sul fronte calciomercato, il club brianzolo si sta anche interessando a Nicola Sansone, attaccante che ha appena concluso la sua esperienza con il Bologna. Sansone ha manifestato la volontà di rimanere in Italia e in Serie A, rifiutando alcune proposte provenienti dalla Turchia e dall’Arabia Saudita. Il Monza è interessato a lui e ha iniziato a sondare le possibilità di un suo ingaggio, che rientrerebbe nel solco degli acquisti effettuati già nella scorsa stagione, come quelli di Sensi e Pessina, ovvero di centrocampisti italiani di provata esperienza.

Milan Skriniar è del Paris Saint-Germain/ Annuncio ufficiale: "Sono molto felice" (oggi 6 luglio 2023)

Tuttavia, il Monza dovrà confrontarsi con la concorrenza di Salernitana e Verona, che sono anch’esse interessate a Sansone. Nonostante il rifiuto delle proposte dall’Arabia Saudita, anche per ragioni familiari, il procuratore di Sansone sta esplorando il mercato della Serie A. Al Monza si sono aggiunti Verona e Salernitana, che hanno richiesto informazioni all’agente del giocatore. Le trattative proseguiranno sulla base delle richieste di ingaggio, essendo un “free agent” Sansone valuterà comprensibilmente l’offerta più allettante dal punto di vista economico prima di prendere una decisione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA