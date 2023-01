CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Voci su Brekalo e Ranocchia, Palladino: “Una distrazione”

Calciomercato Monza news, Brekalo ma anche Lazovic per i biancorossi

Il Monza sta vivendo una stagione entusiasmanete dopo un inizio un po’ complicato ed al fine di proseguire il suo percorso nel migliore dei modi, dirigenti del club sono attivi in fase di calciomercato per migliore l’organico a disposizione del tecnico Raffaele Palladino. I biancorossi, nello specifico, stanno pensando a Josip Brekalo del Wolfsburg per potenziare l’attacco anche se sulle tracce dell’ex Torino ci sarebbero pure i granata stessi ed i tedeschi non vorrebbero cederlo.

Probabili formazioni Monza Inter/ Diretta tv: assenze in mezzo (Serie A)

Probabile dunque che il Monza debba alzare la proposta iniziale ed in ogni caso quello del croato non è l’unico seguito con interesse. I lombardi sarebbero infatti in contatto anche con il Verona per trattare il trentaduenne serbo Darko Lazović in una sorta di doppio duello di mercato con il Torino.

Calciomercato Monza news, Filippo Ranocchia non verrà ceduto

Chi non dovrebbe lasciare il Monza in questa sessione di calciomercato invernale è certamente Filippo Ranocchia. Secondo le indiscrezioni emerse nelle scorse ore, il centrocampista classe 2001 originario di Perugia sarebbe finito nel mirino di almeno quattro società del massimo campionato grazie al rendimento offerto in campo nella prima parte della stagione. Galliani e soci rimangono però fermi nel respingere i tentativi da parte di Torino, Salernitana, Sassuolo e Cremonese, convinti nel voler puntare ancora a lungo su un giovane talentuoso come Ranocchia.

DIRETTA/ Fiorentina Monza (risultato finale 1-1): Carlos Augusto risponde a Cabral

Calciomercato Monza news, le parole di mister Palladino alla vigilia

Nel frattempo il Monza si appresta ad affrontare l’impegno in campionato contro l’Inter nonostante le voci di calciomercato non accennino a placarsi. Tra i giocatori che potrebbero lasciare la Brianza ci sarebbe pure Christian Gytkjaer stando ai rumors, sebbene mister Palladino abbia voluto sottolinearne l’apporto alla squadra in conferenza stampa spiegando: “Gytkjaer è un martello, si applica tantissimo e vuole migliorarsi giorno dopo giorno, domani potrebbe essere una soluzione, come sapete la formazione la decido all’ultimo secondo. Non mi piace parlare di mercato, a volte il mercato può distrarre, ci sono passato anch’io da giocatore, non voglio disattenzioni.”

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Palladino: "Ho dato direttive sulle partenze"

© RIPRODUZIONE RISERVATA