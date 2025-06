Il calciomercato Monza ha concluso i trasferimenti di Kevin Zeroli in prestito e Luca Lezzerini e Davide Adorni a parametro zero dal Brescia

Calciomercato Monza News: Kevin Zeroli rinnovato il prestito

La squadra biancorossa sta aspettando l’ufficialità del passaggio di proprietà al fondo americano ma nel frattempo sta già operando per aggiungere giocatori alla rosa per la prossima stagione che li vedrà protagonisti in Serie B, come squadre qualificate ai playoff o in lotta per quelli.

Il calciomercato Monza però non farà spese folli ma anzi cercherà di finanziarsi unicamente dalle cessioni importanti e dagli acquisti a parametro zero che riusciranno ad essere conclusi per poi essere conclusa dai prestiti di giovani in rampa di lancio che arrivano dalla Serie A.

Il primo acquisto ad essere stato chiuso è quello di Kevin Zeroli, il centrocampista classe 2005 dopo essere arrivato in prestito nella sessione di gennaio dal Milan Futuro, tornerà in Brianza per giocare nella prossima stagione come titolare e aumentare la sua esperienza in Serie B.

Quest’anno con i biancorossi è sceso in campo in sole 9 partite nelle quali è riuscito a realizzare anche 1 assist, il suo contratto con i rossoneri scade a fine giugno 2026 e prima di ufficializzare il suo passaggio al Monza verrà rinnovato così che i rossoneri mantengano il controllo sul ragazzo.

Calciomercato Monza News: Luca Lezzerini e Davide Adorni in arrivo dal Brescia

Il calciomercato Monza poi vuole sfruttare la situazione del Brescia e del suo fallimento e completare la sua rosa con i giocatori che usciranno dalle rondinelle a parametro zero, il primo degli interessi è il portiere visto che Turati tornerà a Sassuolo dove potrebbe giocare come titolare nel ritorno in Serie A dei neroverdi. Al suo posto verrà messo sotto contratto Luca Lezzerini, trentenne che da 3 anni era il portiere dei biancazzurri, quest’anno aveva giocato 37 delle 38 partite nelle quali ha subito 48 gol e riuscendo in 10 occasioni a concludere la partita senza subire gol.

Il secondo giocatore che i brianzoli porteranno a casa grazie alla situazione del Brescia è Davide Adorni, difensore centrale di trentadue anni che andrà a prendere il posto di Carboni che con molta probabilità lascerà il Monza per tornare in Serie A. Il difensore quest’anno ha giocato 36 partite riuscendo anche a contribuire con la sua squadra con 3 gol e 1 assist, ottimi numeri per un giocatore del suo ruolo, la presa di questo calciatore spinge verso il mantenimento della difesa a 3 anche nella prossima stagione vista l’esperienza con quel modulo dei possibili titolari Izzo, Caldirola e Adorni.