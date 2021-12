Calciomercato Napoli/ Si cerca il sostituto di Manolas: Bremer, Szalai o…?

CALCIOMERCATO NAPOLI: MANOLAS ADDIO, CHI ARRIVA AL SUO POSTO?

Salutato ormai diversi giorni fa Manolas (di ritorno all’Olympiacos), ecco che la dirigenza del Napoli guarda alla prossima sessione di calciomercato invernale con il preciso obbiettivo di trovare al più presto un sostituto per il centrale greco. Al momento Giuntoli e soci non si sono ancora decisamente esposti e certo attenderanno la sessione di contrattazione per cominciare a scoprire le carte: pure non sono pochi i nomi che in questo giorni stanno venendo accostati al club azzurro.

Se nei giorni scorsi la Gazzetta dello sport ha parlato di giocatori come John Lukumi del Genk e Yerry Mina dell’Everton, ecco che pure le indiscrezioni più recenti provenienti dalla Rosea parlano invece di Attila Szalai, centrale del Fenerbahce classe 1998, che pure ha al momento un contratto con il club turcomanna fino al giugno del 2025. Stanno risalendo pure le quote di un altro giocatore della Super Lig turca come è Marcão, difensore classe 1996 in maglia del Galatasaray (almeno fino al giugno del 2024). I due pare stiano stuzzicando l’interesse del club campano, ma è ancora presto per parlare.

CALCIOMERCATO NAPOLI: ANCHE BREMER NEL MIRINO!

Anche perchè non è certo breve la lista dei possibili sostituti di Manolas, che stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, il Napoli sarebbe creando in vista della prossima finestra di contrattazione. Oltre al calcio belga e inglese e a quello turco infatti pare che Giuntoli sia pronto anche a guardare in casa. Secondo le ultime voci che ci arrivano dalla redazione di Sky Sport, ecco che tra i nomi all’attenzione del Napoli spiccano anche quelli di Bremer del Torino e di Botman del Lille: due giocatori di certo maggior esperienza e calibro, che pure sarebbero un serio innesto nel reparto difensivo di Spalletti.

Pure va aggiunto che per questi ultimi due la strada verso il club campano sarebbe in salita. Sia i granata che il club francese non paiono al momento intenzionati a cedere il cartellino dei difensori già a gennaio e sarebbero invece propensi a scendere a un tavolo di trattativa ma solo a giugno. Pure i campani hanno bisogno ora di un rinforzo in difesa: e neppure il club può permettersi ora di spendere cifre folli o azzardare colpi troppo “rumorosi”. La situazione non è delle più facili dunque.



