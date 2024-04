Calciomercato Napoli/ 5 nomi per il nuovo allenatore: Italiano, Conte, Mourinho… (oggi 4 aprile 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: NUOVO ALLENATORE, ANCHE CONTE E MOURINHO IN LISTA

Il calciomercato Napoli in questo momento si deve concentrare sulle mosse fuori dal campo, perché c’è molto da ricostruire e quindi l’organigramma futuro potrebbe essere più importante anche dei nomi dei calciatori, sperando comunque che non si avveri la temuta rivoluzione, almeno per quanto riguarda giocatori quali Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia. Il nome del nuovo allenatore tuttavia è il priorità, considerando che invece il nuovo direttore sportivo dovrebbe esserci: Giovanni Manna è infatti il nome scelto come nuovo uomo mercato del club da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, ora alla ricerca del profilo giusto anche in panchina.

Per rilanciare il progetto tecnico del suo Napoli il nome perfetto del nuovo allenatore sarebbe quello di Antonio Conte, che è uno specialista in questo, come dimostrano i casi Juventus e Inter. Certo, Conte ha uno stipendio da capogiro e di conseguenza non sarà un obiettivo così facilmente raggiungibile, di conseguenza è doveroso avere anche qualche altro nome di candidati per il ruolo di nuovo allenatore del Napoli. Rimanendo ai big, un altro nome come nuovo allenatore di spicco sarebbe quello di José Mourinho, esonerato dalla Roma e che potrebbe cercare una nuova sfida in una piazza calda e passionale come Napoli sa essere a livelli con pochi paragoni al mondo.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: SARRI, ITALIANO E FARIOLI, CINQUINA DI NOMI

I nomi quindi si sprecano per il calciomercato Napoli in panchina: un’altra suggestione affascinante sarebbe il ritorno di Maurizio Sarri, altro fresco di esonero nella capitale. Qui potrebbe pesare il successivo passaggio alla Juventus, che molti hanno vissuto come un tradimento nei confronti del Napoli, ma dopo una stagione da incubo ci sarebbe poco da fare gli schizzinosi e anche i tifosi potrebbero “ammorbidirsi” circa l’ipotesi di un ritorno di Sarri al Napoli. Dopo questo tris di veterani già vincenti, ci sono però anche almeno due nomi rampanti e con ottime prospettive, anche perché sicuramente costerebbero meno.

L’opzione, come nuovo allenatore, che potrebbe essere più attendibile, anche secondo i bookmakers che la propongono infatti a quote decisamente basse, sarebbe quella legata al nome di Vincenzo Italiano a Napoli, molto stimato da De Laurentiis e in uscita dalla Fiorentina a fine stagione. L’anno scorso ha raggiunto due finali, adesso è di nuovo in corsa su tre fronti e spera di vincere qualcosa per lasciare Firenze nel migliore dei modi. Completiamo la nostra panoramica con Francesco Farioli, il giovanissimo allenatore italiano del Nizza: classe 1989, rispetto agli illustri colleghi sarebbe una scommessa, ma c’è anche il rischio che venga visto come un nome di ripiego.











