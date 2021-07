CALCIOMERCATO NAPOLI/ Azzurri al lavoro per ritesserare Maksimovic

CALCIOMERCATO NAPOLI, RITESSERARE MAKSIMOVIC

La dirigenza del Napoli ha bisogno di lavorare parecchio su diversi aspetti al fine di garantire una rosa competitiva al nuovo allenatore Luciano Spalletti in vista della prossima annata calcistica. Per raggiungere questo obiettivo gli azzurri hanno bisogno di trattenere gli elementi di valore presenti nel loro organico ed in questo senso si colloca l’interesse nei confronti di Nikola Maksimovic, rimasto svincolato dal primo di luglio. Stando a quanto rivelato da Gianluca Di Marzio dai microfoni di Sky Sport, l’entourage dell’ex Torino ed i dirigenti partenopei starebbero vivendo un riavvicinamento grazie alla volontà dello stesso calciatore di continuare a giocare con il Napoli dove ha una grande intesa con i compagni. A questo punto bisognerà vedere se le parti riusciranno ad accordarsi per una nuova formula o se si inserirà una nuova pretendente a sorpresa.

CALCIOMERCATO NAPOLI, AURIEMMA SU KOULIBALY

Il Napoli sta lavorando per sistemare l’organico in questo calciomercato estivo e per farlo potrebbe anche lasciar partire qualche calciatore soltanto nel caso in cui arrivassero offerte congrue con la valutazione effettuata dal patron De Laurentiis. Uno che potrebbe lasciare gli azzurri solo a questa condizione è Kalidou Koulibaly, per il quale si parlava dell’interesse del Chelsea nel recente passato ma ora le proposte concrete per il suo cartellino scarseggiano. Tramite il suo editoriale su Starcasino.sport, l’esperto giornalista delle faccende partenopee Raffaele Auriemma ha parlato di Koulibaly spiegando: “Per il difensore senegalese si è sempre sospesi tra la necessità di cederlo e la volontà di tenerlo fino al termine della carriera e, magari, per farlo diventare il leader del Napoli qualora fosse necessario separarsi da Insigne. Ecco, questi due classe ’91 sono gli elementi per i quali le riflessioni sono molto forti nel Napoli. Meglio cederli e risparmiare due ingaggi da complessivi 20 milioni lordi, oppure provare a trattenerli, chiedendo loro di allungare il contratto e spalmarlo lungo un quinquennio? Per Koulibaly questa ipotesi potrebbe essere molto concreta, se non dovessero arrivare nel corso di questo mese le offerte che il presidente immagina: avendo un contratto con scadenza 2023 da 6 milioni netti a stagione, sarebbe conveniente per tutte e due le parti addivenire ad una soluzione di questo tipo.”

