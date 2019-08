Calciomercato Napoli/ Azzurri tra Icardi, James e Llorente (Ultime Notizie)

Calciomercato Napoli News, resta vivo il sogno Icardi

Il Napoli prepara l’assalto conclusivo al calciomercato estivo, con il chiaro obiettivo di completare la rosa di Carlo Ancelotti e renderla competitiva per la lotta ai vertici. Sul sogno rappresentato da Mauro Icardi, la redazione di calciomercato.com apre ad una possibile fumata bianca, al contrario dell’attaccante che vorrebbe puntare più in alto. In caso di approdo al Napoli le distanze dalla Juventus si potrebbero assottigliare; secondo Sebino Nela, addirittura, gli azzurri diventerebbero più forti dei rivali guidati da Sarri: “Oltre Lozano penso che a Napoli possa arrivare anche Icardi. Se fosse così, si capisce facilmente che la squadra potrà lottare anche per il primo posto. Potrei ipotizzare un sorpasso del Napoli sulla Juventus nella griglia. Vorrei rendermi conto subito di che pasta sono fatti Inter e Napoli, per capire che tipo di campionato sarà”.

Calciomercato Napoli News, Pedullà e Sportitalia su James e Llorente

Per Alfredo Pedullà è ancora possibile l’arrivo di James al Napoli. L’esperto giornalista di calciomercato ha spiegato che il trasferimento del colombiano in azzurro non è da escludere a priori, anzi sarebbe da tenere in considerazione fino alla fine del mercato. In questo momento, tuttavia, il Napoli sarebbe maggiormente concentrato sull’attaccante. E in questo senso la redazione di Sportitalia ha evidenziato il vantaggio del Napoli, rispetto alla Fiorentina, nella corsa a Fernando Llorente: “Il Napoli ha il sì di Llorente che, però, non potrà aspettare tutta la vita essendo legato a Icardi. Lui ha piacere ad essere allenato da Ancelotti e quindi ci saranno evoluzioni nei prossimi giorni”. Nei prossimi giorni, in ogni caso, il Napoli provvederà a sistemare anche i giocatori in esubero. Uno su tutti Ounas, in questo momento vicino al Nizza.

