CALCIOMERCATO NAPOLI/ Barak del Verona nel mirino, Mathias Olivera ad un passo…

Il Napoli, dopo la delusione dell’ennesimo Scudetto sfumato nelle ultime giornate, pensa già alla prossima stagione e prova ad infiammare il suo calciomercato. Preoccupa ed è poco chiaro il futuro di Fabian Ruiz, in scadenza con la società partenopea a giugno 2023: il centrocampista spagnolo ha particolarmente giovato dell’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra, ed ha offerto fin qui un rendimento altissimo firmando 6 gol ed offrendo 4 assist in questa Serie A. Questi numeri e le sue prestazioni hanno scatenato un’asta, specialmente in Liga. In caso, dunque, di partenza dell’ex Betis, secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli sarebbe pronto a puntare su Antonin Barak.

Il centrocampista è definitivamente esploso questa stagione con la maglia del Verona, confermandosi sui livelli dello scorso anno e raggiungendo addirittura la doppia cifra in termini realizzativi ( 11 gol in campionato). Il profilo della mezzala ceca è esattamente quello che cerca Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della società campana: alto, forte fisicamente, con spiccato senso della rete e buone letture di inserimento. Le richieste degli scaligeri si aggirano intorno ai 20 milioni, ma i rapporti con Tony D’amico, direttore sportivo del club gialloblù, sono consolidati.

Dopo l’acquisto di Kvaratskhelia, ala georgiana di grandi prospettive, il Napoli sarebbe pronta a mettere a segno il suo secondo colpo del prossimo calciomercato estivo. Radio KissKiss ha annunciato che Mathias Olivera, terzino sinistro dalle spiccate doti offensive del Getafe, è ad un passo dal vestire la maglia azzurra. Sfuma dunque l’ipotesi Hickey, con il laterale scozzese del Bologna destinato alla Premier League, probabilmente direzione Manchester, sponda rossa. Ghoulam è il principale indiziato a partire su quella fascia, mentre Mario Rui dovrebbe restare, giocandosi il posto con il nuovo arrivato.

L’uruguayano è un classe 97′, 25 anni ad ottobre, ed ha collezionato 29 presenze fin qui nella Liga spagnola 2021/22. Soltanto un gol, messo a segno nella roboante vittoria in casa contro il Cadice datata 21 novembre, e 3 assist, ma una costante partecipazione alla manovra offensiva della squadra allenata da Quique Sanchez Flores. Esattamente il tipo di calciatore che serve a Spalletti sulla corsia di sinistra, e che la scorsa estate a lungo era stato cercato senza successo.











