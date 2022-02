CALCIOMERCATO NAPOLI/ C’è solo Tuanzebe, prestito per Contini e Candellone

CALCIOMERCATO NAPOLI: CANDELLONE E CONTINI IN PRESTITO

Nella sessione di calciomercato invernale appena conclusa il Napoli ha messo a segno solamente un colpo in entrata. Gli azzurri si sono infatti aggiudicati il difensore Axel Tuanzebe, acquistato dal Manchester United dopo aver giocato in prestito all’Aston Villa nell prima parte della stagione, ed hanno invece dovuto incassare l’ufficialità del passaggio del loro capitano Lorenzo Insigne al Toronto FC a partire dal prossimo luglio.

I tifosi partenopei si aspettavano qualcosa in più specialmente se si guarda alle mosse effettuate da altre società come la Juventus e l’Inter ma bisogna considerare anche che il Napoli ritroverà anche tre calciatori su cui non ha potuto contare questo mese, ovvero Anguissa, Koulibaly ed Osimhen, per il quale sarebbe pure stato respinto l’assalto del Newcastle che cercava anche Fabian Ruiz. Nei prossimi mesi inoltre la dirigenza napoletana avrà il suo bel da fare nel trattare diversi rinnovi di contratto.

CALCIOMERCATO NAPOLI: LE MANOVRE DEI PARTENOPEI

In attesa di nuovi colpi in estate, il Napoli ha completato due operazioni in uscita nella fase finale del calciomercato di gennaio. Il ventiquattrenne Leonardo Candellone ha concluso l’avventura al Sudtirol ed è passato al Pordenone, come si legge sul sito dei neroverdi: “Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio dell’attaccante Leonardo Candellone. Il calciatore, classe ‘97, arriva dal Napoli in prestito fino a giugno 2023 (con opzione).” Il portiere ucraino Nikita Contini è invece andato in prestito al Vicenza: “Il portiere si trasferisce in biancorosso a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2022. Contini, classe ’95, in questa prima parte di stagione ha registrato 7 presenze con il Crotone. Nella stagione 2019/2020 ha difeso in 32 occasioni i pali della Virtus Entella in Serie B. Vanta inoltre 85 presenze in Serie C con Siena, Pontedera, Carrarese, Taranto e Spal con cui ha vinto il campionato di Lega Pro nella stagione 2015/2016.“

