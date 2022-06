CALCIOMERCATO NAPOLI/ De Laurentiis non molla Koulibaly, Giuntoli a caccia di giovani

Calciomercato Napoli news, DeLa ci riprova con Koulibaly: troppo tardi?

Calciomercato Napoli: il presidente Aurelio De Laurentiis non ha rinunciato all’idea di poter trattenere Kalidou Koulibaly. La costruzione del nuovo Napoli di Luciano Spalletti ha già fatto i conti con addii importanti in attacco, da quello già molto chiacchierato di Lorenzo Insigne a quello che sembra sempre più vicino di Dries Mertens.

Nonostante il presidente degli azzurri abbia sottolineato di non voler svenarsi per trattenere i suoi gioielli, la permanenza di Koulibaly (che ha il contratto in scadenza nel 2023) è stata esplicitamente richiesta da Luciano Spalletti e De Laurentiis sta lavorando ai fianchi con l’agente del giocatore, Fali Ramadani, per riuscire a convincere il centrale senegalese sull’opportunità del rinnovo di contratto. L’offerta di De Laurentiis sarebbe stata alzata a 4.5 milioni di euro l’anno comprensivi di bonus: la Juventus resta alla finestra ma Koulibaly valuterà innanzitutto la proposta del Napoli prima di pensare a un eventuale addio.

Calciomercato Napoli news, Giuntoli a caccia di giovani

Il calciomercato del Napoli ruota però anche attorno ai nomi di alcuni giovani che il direttore sportivo Giuntoli sta seguendo con grande attenzione. Ormai bloccato il terzino sinistro del Getafe, Mathias Olivera (24 anni), in caso di problemi per questa operazione il Napoli potrebbe tuffarsi sull’empolese Fabiano Parisi.

Piace anche qualche elemento della rosa del Bologna, su tutti Mattias Svanberg, 23 anni e già con un ampia esperienza in Serie A, ed anche Aaron Hickey, 20enne per il quale c’è però anche concorrenza internazionale. Alla società partenopea piace anche Leo Ostigard, 20 anni e un’ultima stagione trascorsa con la maglia del Genoa, ma di proprietà del Brighton. Un centrale che potrebbe sicuramente fare al caso di Spalletti dopo l’addio di Manolas e sarebbe anche adatto ai piani del presidente De Laurentiis, che vuole svecchiare la rosa e abbassare sensibilmente il monte ingaggi.

