CALCIOMERCATO NAPOLI/ De Laurentiis respinge l’offerta dello United per Koulibaly

CALCIOMERCATO NAPOLI, NIENTE UNITED PER KOULIBALY

Il Napoli ha il suo bel da fare in questa finestra di calciomercato tra rinnovi complicati, giocatori da piazzare ed altri da acquistare. Gli azzurri devono inoltre sempre stare molto attenti agli assalti delle altre big d’Europa nei confronti dei suoi campioni e nelle scorse ore infatti il Manchester United si sarebbe fatto vivo per cercare di acquistare Kalidou Koulibaly. Tuttavia, l’offerta presentata dai Red Devils per il centrale da 30 milioni di euro sarebbe già stata respinta al mittente dal patron De Laurentiis, che insieme ai suoi collaboratori non l’avrebbe ritenuta all’altezza della valutazione reale del calciatore. Accostato nel recente passato all’Everton ed al Cheslea, lo scorso anno sembrava che Koulibaly potesse lasciare il Napoli per addirittura 70 milioni di euro ma ora le offerte all’altezza scarseggiano. Più probabile quindi che i partenopei continuino a puntare ancora a lungo su di lui visto che lo stesso mister Spalletti ha sottolineato in conferenza stampa l’eventuale difficoltà nel rimpiazzare un calciatore come Koulibaly.

CALCIOMERCATO NAPOLI, KOOPMEINERS A CENTROCAMPO

In casa Napoli si sta lavorando su più fronti in questa prima parte del calciomercato al fine di garantire una rosa altamente competitiva al nuovo allenatore Luciano Spalletti. Nell’elenco dei calciatori accostati agli azzurri figura anche il nome di Teun Koopmeiners, di proprietà dell’AZ Alkmaar, individuato come elemento utile per rinforzare il centrocampo. Nel corso del programma Tutti in Ritiro in onda su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato del mediano e degli altri movimenti del Napoli spiegando: “Koopmeiners? Sarebbe un colpo di altissimo livello, un calciatore di grandissimo spessore tecnico che alzerebbe l’asticella. Credo che il Napoli ci guadagnerebbe anche nel caso di una cessione di Fabiàn, sarebbe molto più utile alla causa azzurra. Credo anche che il Napoli dovrebbe valorizzare Gaetano, calciatore duttile e di gran valore. Cederei Elmas per monetizzare e punterei su di lui, prodotto del vivaio talentuoso e in rampa di lancio.”

