CALCIOMERCATO NAPOLI/ Due opzioni per rimpiazzare Demme, Spalletti…

La dirigenza del Napoli pare essere impegnata su più fronti in questa fase del calciomercato e l’infortunio rimediato da Diego Demme nell’amichevole di ieri contro la Pro Vercelli scombina un po’ i piani anche in quella zona del campo. In conferenza stampa mister Spalletti al riguardo aveva spiegato: “L’unica nota negativa. Ci rompe le scatole questa botta: bisogna ora essere cauti, aspettiamo tutti gli approfondimenti. Ha dolore ma siamo fiduciosi, non per forza c’è qualcosa di importante.” Tuttavia in queste ore sta prendendo sempre di più piede la notizia che il centrocampista tedesco potrebbe rimanere fermo ai box per due mesi, complicando la gestione di una mediana già rimasta priva di Bakayoko, ritornato al Chelsea. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, i partenopei potrebbero dunque fare sul serio per acquistare un nuovo elemento ed i nomi più caldi in orbita Napoli in questo senso rimangono quelli di Teun Koopmeiners dell’AZ di Alkmaar oltre a quello di Denis Zakaria del Borussia M’gladbach.

Il Napoli si sta muovendo in questo calciomercato estivo al fine di garantire al nuovo allenatore Luciano Spalletti una rosa altamente competitiva per affrontare al meglio la prossima stagione. Intanto però gli azzurri stanno lavorando con gli elementi presenti ed a margine dell’amichevole disputata nella giornata di ieri, proprio mister Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni anche a proposito dei rumors di mercato riguardanti Kalidou Koulibaly, il cui agente avrebbe addirittura già incontrato il Paris Saint-Germain: “Koulibaly? Non ho mai allenato un calciatore e un uomo forte come lui. Se resta con noi sono l’uomo più felice del mondo. Lo vorrei sempre con me. Mi incateno per lui? Lo farei per tutti. sono felice della squadra se resta quella che abbiamo oggi. Non ho mai allenato un calciatore così forte quanto Kalidou. De Laurentiis sta attento a tutto, sappiamo che bisogna mettere a posto alcune situazioni ma anche che questa deve essere una squadra forte anche il prossimo anno. L’intenzione è di arrivare tra le prime quattro.”

