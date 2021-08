CALCIOMERCATO NAPOLI/ Emerson Palmieri: “Grande club, sceglierò l’opzione migliore”

CALCIOMERCATO NAPOLI, EMERSON APPREZZA L’INTERESSE

E’ risaputo che il Napoli stia cercando un nuovo terzino sinistro da affidare al tecnico Luciano Spalletti entro la chiusura di questa sessione di calciomercato estivo. Il nome di Emerson Palmieri, di proprietà del Chelsea, viene accostato con insistenza agli azzurri sin da prima della fine di Euro 2020 e, come riporta tuttomercatoweb.com, il Campione d’Europa ha recentemente parlato dell’interesse dei partenopei nei suoi confronti in un’intervista ad ESPN Brasile: “Sapere dell’interesse del Napoli fa piacere, è un grande club. Sono ancora più contento, anche perché ho giocato poco la stagione scorsa con il Chelsea. Futuro? Sceglierò l’opzione che riterrò migliore, ho ancora un po’ di giorni per pensare a tutte le possibilità, per scegliere il posto giusto dove mi sentirò davvero desiderato. Spalletti a Roma è stato l’allenatore che mi ha dato l’opportunità di mettermi in gioco. Non è semplice avere pazienza con un ragazzo giovane in una piazza importante come Roma. È un allenatore saggio, un amico, ogni tanto ci sentiamo, mi ha fatto anche gli auguri di buon compleanno a inizio agosto.” Se il Napoli vorrà aggiudicarsi Emerson Palmieri dovrà però prima monetizzare da una cessione.

Estupinan al Napoli?/ Calciomercato news, il Villarreal sembra fare resistenza

CALCIOMERCATO NAPOLI, OLYMPIACOS SEMPRE SU MANOLAS

Nei giorni scorsi il Napoli si è ritrovato costretto a doversela vedere con l’interesse espresso dall’Olympiacos nei confronti di Kostas Manolas, con i greci intenzionati ad aggiudicarselo in questi giorni di calciomercato. Stando alle indiscrezioni più recenti, il centrale ex Roma potrebbe dire addio agli azzurri in caso di offerta allettante mentre i biancorossi si starebbero preparando ad offrire 15 milioni di euro nel tentativo di convincere appunto il patron De Laurentiis a lasciar partire il trentenne nato a Nasso. Secondo i rumors inoltre il Napoli potrebbe accettare la proposta incassando del denaro utile da impiegare per la trattativa con il Chelsea riguardante Emerson Palmieri. Il terzino della Nazionale italiana è un pupillo di miste Spalletti sin dai tempi della Roma e potrebbe essere l’elemento giusto da alternare al portoghese Mario Rui nel corso della stagione che sta per cominciare.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Napoli/ L'Inter preparara l'offerta per Lorenzo InsigneCalciomercato Napoli/ Sergio Ramos out: il Paris Saint-Germain pensa a Koulibaly

© RIPRODUZIONE RISERVATA