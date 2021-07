CALCIOMERCATO NAPOLI/ Emerson per la corsia mancina, Real su Fabian Ruiz

CALCIOMERCATO NAPOLI, EMERSON PALMIERI O ALEX MORENO

In casa Napoli sono diversi i profili tenuti in considerazione dai dirigenti per provare a migliorare l’organico da mettere a disposizione di mister Luciano Spalletti tramite questa sessione di calciomercato estivo. Una delle zone del campo in cui i partenopei avrebbero bisogno di un nuovo innesto è la corsia mancina, dove farebbe comodo un terzino magari come Emerson Palmieri. Accostato anche alla Roma per rimpiazzare l’infortunato Spinazzola prima di Vina, il Campione d’Europa ha il contratto in scadenza con il Chelsea tra un anno, ovvero nel giugno del 2022, ed è ancora in vacanze dopo il successo nel torneo continentale. Secondo quanto rivelato da Radio Kiss Kiss Napoli, la strategia degli azzurri sarebbe quella di chiedere in prestito Emerson nella parte finale del mercato provando a ripetere l’affare Bakayoko dello scorso anno, quando era arrivato in prestito, puntando soprattutto sulla volontà del calciatore di lasciare Londra. Intanto però non tramontano le piste che portano ad altre alternative come Aelx Moreno, ventottenne spagnolo di proprietà del Betis di Siviglia in grado di giocare lungo tutta la fascia mancina ma con il contratto in scadenza soltanto nel giugno del 2024.

Il Napoli come spesso accaduto anche in passato deve guardarsi le spalle dagli assalti degli altri grandi club europei nei confronti dei suoi campioni e pure questa finestra di calciomercato non fa eccezione. Gli azzurri stanno proseguendo la preparazione ma potrebbero rischiare di perdere Fabian Ruiz, finito nel mirino del Real Madrid secondo le indiscrezioni provenienti dalla stampa spagnola di Diario Gol. Nonostante la proposta di 20 milioni di euro più il cartellino di Martin Odegaard presentata dai Blancos per desiderio di mister Carlo Ancelotti, il Napoli potrebbe decidere di non prendere in considerazione questa offerta preferendo puntare a 50 milioni di euro interi e reinvestire a sua volta sul mercato. In ogni caso Fabian Ruiz ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023 con i partenopei che continueranno volentieri a puntare sulle sue prestazioni con la maglia degli azzurri.

