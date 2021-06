CALCIOMERCATO NAPOLI/ Esterni per Spalletti: avanza Emerson Palmieri!

CALCIOMERCATO NAPOLI, SPALLETTI RIVUOLE EMERSON!

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha congelato il mercato e per i partenopei tutte le operazioni prenderanno il volo dal 1 luglio per quanto riguarda il calciomercato. Ma i casting sono aperti, anche perché Luciano Spalletti ha dato indicazioni ben precise riguardo i rinforzi da individuare. Si parla soprattutto di esterni e un nome particolarmente caldo è quello di Emerson Palmieri, protagonista in questi giorni a Euro 2020 con la maglia dell’Italia di Roberto Mancini.

Non un nome a caso, visto che Emerson è stato protagonista di una Roma particolarmente brillante allenata da Luciano Spalletti: un fedelissimo che il tecnico toscano vorrebbe riproporre sotto il Vesuvio, ma ci sarà da convincere il giocatore che sarebbe felice di tornare in Italia, ma nel Chelsea percepisce pur sempre un ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione: al momento fuori dai parametri azzurri, con De Laurentiis che sta cercando di ridurre sensibilmente il monte ingaggi.

CALCIOMERCATO NAPOLI, MANDAVA E MATVIENKO ALTERNATIVE

Pur trovando l’accordo col giocatore, il Napoli dovrebbe comunque confrontarsi con un Chelsea che non sarebbe disposto a lasciar partire Emerson Palmieri a una cifra inferiore ai 15 milioni di euro. Forse si potrebbe limare qualcosa, di certo gli azzurri dovrebbero andare decisi sull’obiettivo e al momento stanno valutando una serie di soluzioni per consegnare a Spalletti gli esterni richiesti.

Costerebbe praticamente la metà Renildo Mandava, mozambicano di proprietà del Lille di cui si è parlato molto in questa settimana e che per 7 milioni di euro potrebbe sposare la causa partenopea. Occhio anche a Mykola Matvienko, venticinquenne dello Shakhtar Donetsk che sarebbe in grado di ricoprire un doppio ruolo, difensore centrale e terzino sinistro. Su di lui però avrebbe messo il veto Roberto De Zerbi, appena diventato allenatore degli ucraini e decisamente desideroso di provare Matvienko nei suoi schemi. Vedremo se allo scoccare ufficiale del via del mercato il Napoli punterà su una di queste ipotesi.

