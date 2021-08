CALCIOMERCATO NAPOLI/ Galatasaray su Ounas, Spalletti: “Fiducioso per il futuro”

CALCIOMERCATO NAPOLI, GALATASARAY A CACCIA DI OUNAS

Il Napoli sta valutando alcune cessioni per questa finestra di calciomercato così da poter reinvestire su eventuali nuovi innesti in entrata. Uno degli elementi presenti all’interno dell’organico partenopeo che potrebbe salutare entro la fine di agosto è Adam Ounas, il cui contratto scadrà al termine della stagione che sta ormai per cominciare, e cioè nel giugno del 2022. Il ventiquattrenne algerino ha già vissuto lo scorso anno lontano dal Napoli in prestito tra Cagliari prima e Crotone poi collezionando 25 presenze e mettendo a segno quattro reti dopo il prestito al Nizza dell’annata precedente. Stando alle indiscrezioni provenienti dalla stampa turca di Skrorer, sulle sue tracce si segnalerebbe l’interesse del Galatasaray, che sarebbe pronto a presentare un’offerta da 3/4 milioni di euro per il cartellino dell’esterno offensivo. La proposta dei turchi dovrebbe però essere valutata troppo bassa per il Napoli, che vorrebbe incassare fino ad 8 milioni di euro nonostante il contratto in scadenza.

CALCIOMERCATO NAPOLI, LE PAROLE DI MISTER SPALLETTI

In casa Napoli la dirigenza è impegnata su più fronti in questa fase del calciomercato estivo. A margine della partita amichevole vinta per 2 a 1 contro l’Ascoli, l’allenatore dei partenopei Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport toccando vari argomenti. Il tecnico di Certaldo ha accennato al rinnovo di Lorenzo Insigne, in scadenza tra un anno ovvero nel giugno del 2022, e riguardo alle voci di mercato ha spiegato: “Insigne? Passa tutto dalla qualità. Lorenzo è dentro questo discorso, è quello da cui ci aspettiamo le giocate come contro l’Ascoli. Sono fiducioso per il futuro, questo è un buon gruppo, possono avere confronti importanti. Sarebbe un dispiacere non farglielo fare tutti insieme. Penso al mercato reale e non a quello per creare delle aspettative o per andare dietro a nomi che non verranno mai. Il mercato reale riguarda solo un paio di situazioni e sono convinto che ci sarà anche la società che riuscirà a realizzare quello che ci necessita e di essere pronti come gruppo all’inizio del campionato.”

