Calciomercato Napoli/ Gatti per sostituire Manolas, ma il prezzo è alto

Federico Gatti è un nome in primo piano in questi giorni per quanto riguarda il calciomercato del Napoli, perché la società partenopea è alla ricerca di un sostituto per Kostas Manolas in difesa, ma il prezzo del cartellino potrebbe frenare l’interesse da parte del Napoli. Questo è il punto della situazione fatto oggi dal quotidiano partenopeo Il Mattino, che nelle sue pagine sportive racconta come il Napoli negli scorsi giorni abbia bussato alla porta del Frosinone per chiedere al presidente Stirpe il difensore classe ’98 Federico Gatti.

In questi mesi Gatti si è messo in luce con diverse ottime prestazioni, tanto che gli addetti ai lavori sono concordi nel ritenere che il difensore sia ormai pronto al grande salto in Serie A. Sulle tracce di Federico Gatti sembra esserci anche la Juventus e questo tiene alto il prezzo, che ha gelato Aurelio De Laurentiis. I ciociari infatti chiedono 10 milioni di euro per il cartellino se qualcuno vorrà assicurarsi Federico Gatti già a gennaio, un esborso pesante sul calciomercato invernale per un giocatore senza esperienza in Serie A.

CALCIOMERCATO NAPOLI: GATTI INTERESSA MA IL COSTO…

A queste cifre non sarà Federico Gatti il rinforzo che il Napoli cerca sul calciomercato di gennaio in difesa, cioè il giocatore che dovrà andare a sostituire il greco Kostas Manolas nella difesa a disposizione dell’allenatore partenopeo Luciano Spalletti, dal momento che gli azzurri, almeno per il momento, cercano un prestito e non un giocatore da rilevare subito a titolo definitivo, mentre il Frosinone si priverebbe di Gatti solo di fronte alla proverbiale offerta “impossibile da rifiutare”.

Qualche giorno fa Federico Gatti era stato intervistato da La Gazzetta dello Sport ricordando che arriva dalla gavetta in tutti i sensi, dal momento che in passato ha fatto anche il muratore: “Io so che cosa è la fatica, è stato molto formativo. Ho tanta rabbia dentro, devo arrivare in alto per la mia famiglia”. Gatti ha lavorato anche ai mercati generali, come serramentista o per riparare i tetti, mentre nel calcio ha scalato una categoria dopo l’altra dalla Promozione alla Serie B. Manca solo il massimo campionato: sarà con il Napoli?

