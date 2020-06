Calciomercato Napoli/ Giuntoli: “Presto rinnovo con Mertens e su Callejon e Milik…”

Pubblicità

E’ un Cristiano Giuntoli a tutto tondo quello che si è esposto ai microfoni di Sky Sport quest’oggi, facendo il punto sul calciomercato in casa Napoli nel corso della trasmissione Il Calciomercato che verrà. Il ds azzurro non si è nascosto di fronte anche a domande spinose che riguardano i principali nodi in vista della prossima sessione di calciomercato: dal rinnovo di Mertens, fino alle situazioni relative a Callejon e Milik, da tempo visti in uscita dallo spogliatoio di Mister Gattuso. Il quale è pure la prima certezza in vista della ripresa del campionato come pure della prossima stagione della Serie A: a breve il club azzurro dovrebbe rinnovare con lo stesso Gattuso, come ha dichiarato lo stesso Giuntoli, vista la comune volontà di andare avanti. E sempre sui rinnovi ecco che il prossimo in casa Napoli dovrebbe essere quello di Dries Mertens, pure dopo tante indiscrezioni che volevano il belga pronto a fare le valigie: “Con il belga siamo abbastanza avanti, c’è la volontà di continuare assieme, crediamo che a breve ci possa essere l’annuncio. Dries non è mai stato lontano dal Napoli. E’ un grande calciatore, sono normali gli interessamenti di altri club, ma non c’è mai stata lontananza”.

Pubblicità

CALCIOMERCATO NAPOLI: DA MILIK A BOGA

Ma non è solo sulla questione rinnovi che Giuntoli, nella maxi intervista sul calciomercato del Napoli si fissa: pure vi è spazio per raccontare che sta succedendo con Callejon e Milik, nomi visti in uscita nel prossimo futuro. E qui di certezze ve ne sono poche, a partire dallo spagnolo che a quanto pare “Ancora non ha deciso” come ha raccontato il ds. Per il bomber polacco invece il dirigente dei campani ha aggiunto: “”La nostra volontà è di discutere il suo contratto. Ne stiamo parlando con i suoi agenti. Se non vorrà rimanere, andrà sul mercato. Il Napoli andrà avanti con o senza Milik”. Ma andando poi sui nomi in entrata nella prossima sessione di calciomercato del Napoli, ecco che Giuntoli non si nasconde ulteriormente, riaffermando che primario obbiettivo per l’estate rimane l’arrivo di Boga: “Un esterno molto bravo, che farebbe comodo a tante grandi squadre oltre al Napoli. Se abbiamo già offerto per lui?” E qui sorriso e un silenzio assenso che fa tanto rumore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA