Calciomercato Napoli/ I campani mettono Zaccagni nel mirino e su Milik Giuntoli…

Sono movimenti di calciomercato in casa Napoli, dove a tenere banco ancora una volta è la questione legata a Arkadiusz Milik. Il bomber azzurro, da tempo fuori rosa, è da mesi ormai prossimo a lasciare il capoluogo campano, ma tra indiscrezioni, trattative sfumate e probabili problemi legali, per il polacco il contesto è sempre più complicato. Solo poche ore fa poi è intervenuto sulla questione, annosa, di calciomercato in casa azzurra anche il ds Giuntoli, che ai microfoni di Sky Sport ha affermato: “In questo momento non ci sono situazioni particolari. Milik? Sappiamo che l’entourage sta parlando con qualche club, sperando ci porti qualche soluzione che vada bene anche alla società”. Dunque per il momento ancor nulla di ufficiale per il caso Milik, ma è convinzione che la dirigenza azzurra si muoverà molto presto, per non perdere il tesoretto dovuto alla cessione del giocatore fuori tempo massimo.

CALCIOMERCATO NAPOLI, ZACCAGNI NEL MIRINO

Se dunque in uscita dal Napoli per la finestra di calciomercato invernale tiene banco la vicenda Milik, ecco che in entrata il nome forte in orbita campana è quello di Mattia Zaccagni. Secondo infatti le ultime indiscrezioni di mercato riportate anche dal portale fantacalcio.it, pare che il trequartista del Verona classe 1995 sia finito nel mirino della dirigenza azzurra e non solo. Il giocatore, protagonista nel Verona di Juric, si sta confermando come un giovane di gran valore nel campionato italiano: naturale dunque che i top club della Serie A si siano presto messi sulle sue tracce, Napoli in primis. Secondo le ultime voci, pare poi che proprio i campani si siano già fatti avanti con la dirigenza scaligera mettendo sul tavolo una prima offerta, che purtroppo non ha trovato il gradimento della controparte. Pare infatti che per il giocatore, in scadenza nel giugno del 2022 il Verona non sia intenzionato a scendere sotto i 15 milioni di euro: il Napoli però non vorrebbe andare oltre alla cifra di 8 milioni di euro. La distanza dunque è netta, ma pure va detto che siamo solo alle prime schermaglie e che la trattativa è ancora lunga.



