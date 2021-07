CALCIOMERCATO NAPOLI/ Il PSG pensa a Koulibaly, continua il tormentone Insigne

CALCIOMERCATO NAPOLI, IL PSG PENSA A KOULIBALY

Il Napoli deve fare i conti anche in questa finestra di calciomercato estivo con gli assalti delle altre grandi big d’Europa koulibal. Secondo le indiscrezioni più recenti infatti il Paris Saint-Germain non sarebbe soddisfatto del tesseramento di Sergio Ramos ed avrebbe messo nel mirino Kalidou Koulibaly per potenziare il proprio reparto arretrato. L’età dello spagnolo indica chiaramente quanto possa essere soggetto ad eventuali infortuni ed i transalpini vogliono tutelarsi nel caso in cui dovessero farne a meno per diversi periodi nel corso della stagione. Stando ai rumors l’agente di Koulibaly avrebbe inoltre già incontrato i dirigenti del club parigino che volevano sondare il terreno per cercare di capire il gradimento del giocatore ma quel che è certo è che il patron De Laurentiis non è pronto a fare sconti. Respinta la proposta da 30 milioni di euro formulata dal Manchester United, il numero uno del Napoli auspica di guadagnare 70 milioni di euro dalla cessione del senegalese che potrebbe però lasciare i partenopei a partire da 50 milioni di euro.

CALCIOMERCATO NAPOLI, TORMENTONE RINNOVO INSIGNE

In casa Napoli prosegue il tormentone di calciomercato relativo al rinnovo del contratto di Lorenzo Insigne, in scadenza tra un anno ovvero nel giugno del 2022. Intervenuto durante Calciomercato-L’Originale su Sky, il giornalista Niccolò Ceccarini ha spiegato: “La strategia del Napoli è chiara. Il club vuole attuare un piano di rientro a livello economico. Ad Insigne al massimo gli verrà offerto lo stesso ingaggio che attualmente percepisce. Perdere o lasciare per il capitano del Napoli.” Nonostante i rumors riguardanti l’Inter o presunte pretendenti straniere, c’è chi è positivo sul rinnovo di Insigne come Carmine Martino, interpellato nel corso di Radio Goal su Radio Kiss Kiss: “Sarà una lunga telenovela, ma credo che alle fine ci sarà il lieto fine. Sarebbe già emerso qualcosa se il capitano fosse finito nel mirino di qualche altra società. Sono tutti grandi professionisti e giustamente ognuno pensa ai propri interessi economici, ma il fatto che nessuna squadra si è fatta avanti è una cosa molto positiva. Credo che senza proposte concrete, facendo un po’ di sacrifici si troverà un accordo col Napoli.”

