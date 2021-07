CALCIOMERCATO NAPOLI/ Insigne e Zielinski via? Berge e Zakaria vicini al sì

CALCIOMERCATO NAPOLI, GUERRA TRA DELA E INSIGNE!

E’ ancora guerra fredda tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il capitano azzurro Lorenzo Insigne. Che si sta giocando il titolo europeo con l’Italia di Mancini ma allo stesso tempo sta soffrendo per un rinnovo di contratto con la sua squadra che si sta rivelando più laborioso del previsto. Il patron partenopeo è tornato sull’argomento nel corso di un forum sul riscatto sociale attraverso lo sport al Centro Commerciale Jambo, collegandosi proprio all’argomento Insigne tirando in ballo la sua napoletanità: “E’ un prodotto del vivaio, Santoro che ora è tornato con noi, un napoletano che conosce il territorio, lo scovò tanti anni. Se poi Insigne mi dice che si è stancato e non vuole relegarsi e girare l’Europa, sarà una sua decisione, non certo nostra“. Dunque, uno scarico di responsabilità relativamente a una partenza che sembra possibile, soprattutto perché Insigne non sembra intenzionato a decurtarsi lo stipendio come vorrebbe la società, nella politica di spending review preannunciata da AdL.

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Per Locatelli si chiude! Perin idea come vice-Szczesny

CALCIOMERCATO NAPOLI, ZIELINSKI PIACE ALL’ARSENAL

Quella di Lorenzo Insigne potrebbe d’altronde non essere l’unica partenza illustre, nel clima di rinnovamento che al momento pervade il club azzurro. Il Napoli per fare cassa e agire poi contestualmente sul mercato in entrata potrebbe salutare anche Piotr Zielinski, col polacco che ha estimatori importanti in Premier League. E’ un pallino del tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, e i Gunners potrebbero avanzare la classica offerta irrinunciabile: Zielinski ha una clausola rescissoria di 100 milioni fissata al momento dell’ultimo rinnovo: impossibile arrivare a queste cifre ma considerando che il Napoli ha prelevato il polacco dall’Udinese per 16 milioni di euro, anche un’offerta da 40 milioni potrebbe portare a una robusta plusvalenza. Per poi partire decisi sui nuovi acquisti come Sander Berge, centrocampista dello Sheffield Utd e della nazionale norvegese, e Denis Zakaria, centrocampista del Borussia Monchengladbach e della Nazionale svizzera, già opzionati dal club.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO MILAN/ Tonali, a ore la firma: ecco la formula!CALCIOMERCATO INTER/ Idea Pjanic: è sfida con Paratici!

© RIPRODUZIONE RISERVATA