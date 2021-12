Calciomercato Napoli/ Insigne, il Toronto prepara l’offerta ma a gennaio è complicato

CALCIOMERCATO NAPOLI: INSIGNE-TORONTO, SI FA A GIUGNO?

Naturalmente le vicende legate al calciomercato Napoli riguardano in particolar modo Lorenzo Insigne: rinnovo sì-rinnovo no, cessione inevitabile o meno? Se ne parla da mesi, non si è ancora trovata la quadratura del cerchio ma nel frattempo è spuntato il Toronto: la squadra canadese darebbe a Insigne una maglia nella MLS, e sarebbe una soluzione percorribile perché difficilmente il capitano del Napoli resterebbe in Serie A indossando un’altra maglia, e anche in Europa trovare una sistemazione adeguata risulterebbe complesso. A Toronto invece Insigne potrebbe misurarsi in una realtà calcistica certamente “minore” ma comunque in crescita, con altri campioni del passato o elementi interessanti nel panorama internazionale.

Non indifferente, la questione economica: il Toronto infatti sembra disposto a mettere sul piatto un quadriennale da 7 milioni a stagione. Offerta allettante, ma Aurelio De Laurentiis non avrebbe intenzione di privarsi di Insigne in questa sessione di calciomercato: eventualmente allora se ne riparlerà a giugno, il Napoli nei giorni scorsi ha già perso Kostas Manolas in un modo abbastanza simile e dunque difficilmente accetterà di lasciar partire un giocatore come Insigne, al netto di tutte le discussioni e di un rapporto con l’ambiente che probabilmente non è più lo stesso.

I NOMI PER LA DIFESA

Nel frattempo però il calciomercato Napoli deve anche pensare alla sostituzione di Kostas Manolas, per l’appunto: attualmente i candidati sarebbero soprattutto quattro. Marash Kumbulla certamente è un profilo che piace molto alla società partenopea e conosce bene la nostra Serie A, ma bisognerà capire se la Roma, che ha già la coperta corta nella sua rosa, accetterà di farlo partire a gennaio considerati anche i problemi fisici di Chris Smalling, che infatti nel corso di questa stagione si è già fermato. Poi c’è Attila Szalai, nazionale ungherese che gioca nel Fenerbahçe e che forse dà meno garanzie per un livello meno competitivo nel quale è attualmente impegnato.

Il terzo elemento che piace al calciomercato Napoli è quello di Davinson Sanchez, che il Tottenham aveva acquistato dall’Ajax dei giovanissimi e che oggi, a 25 anni, non ha forse fatto il salto di qualità sperato. Infine, e non lo scopriamo certo oggi, abbiamo Sebastiano Luperto: ha il vantaggio di essere cresciuto nella società partenopea e dunque di conoscere un ambiente al quale non avrebbe difficoltà ad adattarsi, ma qui il Napoli dovrà eventualmente aspettare che l’Empoli, con cui comunque i rapporti sono buoni, conceda il semaforo verde all’operazione.



