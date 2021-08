CALCIOMERCATO NAPOLI/ Insigne può partire, ecco il prezzo. Tutino al Parma

CALCIOMERCATO NAPOLI, IL PREZZO DI INSIGNE

Il Napoli sta vivendo un vero e proprio tormentone di calciomercato riguardo al rinnovo del contratto di Lorenzo Insigne. Il rapporto che lega ufficialmente il Campione d’Europa al club azzurro scadrà fra poco meno di un anno, ovvero nel giugno del 2022, e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, continua ad esserci troppa distanza tra la proposta del patron De Laurentiis e la richiesta del calciatore insieme al suo entourage. I partenopei sarebbero infatti fermi sui 3,5 milioni di euro più uno di bonus che coprirebbero lo stipendio da 4,6 milioni di euro attualmente percepito mentre Insigne vorrebbe ricevere un aumento che lo porterebbe a guadagnare 6 milioni di euro a stagione. A questo punto l’idea dei dirigenti del Napoli sarebbe addirittura quella di lasciar partire l’attaccante nel caso in cui arrivassero offerte a partire da 25 milioni di euro per il suo cartellino. Chissà che l’Inter, grazie ai 115 milioni di euro provenienti dal Chelsea per l’acquisto di Romelu Lukaku, non ci faccia un pensiero.

Zakaria al Napoli?/ Calciomercato news, emerge la concorrenza dell'Atalanta

CALCIOMERCATO NAPOLI, TUTINO PASSA AL PARMA

In casa Napoli la dirigenza sta valutando non solo i rinnovi ed eventuali nuovi innesti in entrata ma pure anche qualche cessione per questa fase del calciomercato estivo. Chi sta salutando sicuramente i partenopei è Gennaro Tutino, ventiquattrenne con il contratto in scadenza solo nel giugno del 2024 e grande protagonista lo scorso anno nel contribuire alla promozione in Serie A della Salernitana, dove ha giocato in prestito. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Tutino sta per trasferirsi al Parma al termine di una trattativa che è andata decisamente per le lunghe. Una buona plusvalenza dunque per il Napoli che dovrebbe incassare 7 milioni di euro divisi, secondo La Gazzetta dello Sport, in due milioni di prestito oneroso più 5 milioni per l’obbligo di riscatto. Nella giornata di oggi Tutino dovrebbe svolgere le visite mediche con il Parma per poi firmare il nuovo contratto che lo legherà ai gialloblu emiliani.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Napoli/ Il Chelsea offre Marcos Alonso ma c'è un problemaCalciomercato Napoli/ Idea Estupinan per la fascia sinistra, Ounas è in vendita

© RIPRODUZIONE RISERVATA