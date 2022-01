CALCIOMERCATO NAPOLI/ Insigne verso l’addio a giugno, asta per Reinildo

La finestra di calciomercato invernale è cominciata ufficialmente in questo primo lunedì dell’anno ed in casa Napoli i dirigenti stanno lavorando su più fronti al fine di sistemare l’organico a disposizione di mister Spalletti in vista della seconda parte della stagione. Uno su cui gli azzurri dovrebbero continuare a puntare sul loro capitano Lorenzo Insigne, il cui contratto scadrà tuttavia al termine dell’annata calcistica, ovvero a giugno.

La società campana non ha saputo convincere il proprio beniamino che starebbe ora trattanto il suo approdo al Toronto FC, squadra in cui ha già militato un altro fantasista italiano come Sebastian Giovinco e dove potrebbe trasferirsi pure il capitano del Genoa Domenico Crisicto. In Canada Insigne dovrebbe guadagnare 11.5 milioni di base fissa a cui si aggiungeranno 4.5 milioni di bonus distribuiti nei prossimi cinque anni.

CALCIOMERCATO NAPOLI: CONCORRENZA PER REINILDO

La sessione di calciomercato appena iniziata potrebbe comunque portare qualche volto nuovo al Napoli ed in questo senso uno dei nomi più gettonati in orbita azzurra è quello di Reinildo Mandava, di proprietà del Lille. Il club francese sta vivendo qualche problema di natura economica che sta portanto alle partenze di diversi elementi della propria rosa ed uno dei possibili giocatori che potrebbero salutare la Ligue 1 è appunto del ventisettenne mozambicano Reinildo. Stando agli ultimi rumors però anche un’altra squadra del nostro campionato come la Lazio si sarebbe messa sulle sue tracce, con il rischio di creare una vera e propria asta di mercato. Al momento la richiesta del Lilla per il cartellino del giocatore si aggira intorno ai 7/8 milioni di euro che, come spiegato da La Gazzetta dello Sport, potrebbero comunque diminuire con il passare dei giorni.

