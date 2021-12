Calciomercato Napoli/ Insigne verso Toronto: tutte le cifre. E De Laurentiis…

CALCIOMERCATO NAPOLI: INSIGNE VERSO IL TORONTO. TUTTE LE CIFRE

Tema bollente per il calciomercato del Napoli è sempre l’addio di Lorenzo Insigne al club azzurro e il possibile prossimo approdo del numero 24 di Spalletti al Toronto e dunque al primo campionato statunitense. Come ormai si vocifera da giorni, pare che l’accordo tra il calciatore e il club della MLS sia pronto e che il giocatore sia fortemente allettato dal dire si: nonostante in parecchi gli abbiano sconsigliato di lasciare il calcio europeo e attraversare l’Atlantico (Giovinco in primis lo ha avvisato tramite i giornali: “A livello professionale devi mettere in conto di sparire dai radar”).

Lorenzo Insigne positivo al Covid/ Salta lo Spezia: nuovo giro tamponi in casa Napoli

Le cifre dopo tutto sono importanti, specie se consideriamo che è ferma intenzione della dirigenza azzurra non venir più incontro alle richieste del giocatore e del suo agente e in generale di abbassare il monte ingaggi (Mertens è avvisato). Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato del Napoli raccolte dal portale Sportmediaset, pare che per Insigne Toronto sia pronto un contratto quinquennale da 11,5 milioni di dollari USA a stagione: al netto delle tasse sono 6/6.5 a stagione e dunque 5.7 milioni di euro all’anno. Oltre a vari benefit e bonus, di cui però ancora si sa poco.

DIRETTA/ Milan Napoli (risultato finale 0-1): gol annullato a Kessié al 90'!

CALCIOMERCATO NAPOLI: INSIGNE VERSO LA TRIBUNA?

Insomma una proposta più che allentante per Insigne, il cui addo pure non sarà indolore. Dopo le tante polemiche occorse negli ultimi mesi, non si esclude che le parti in causa possano lasciarsi nelle prossime settimane in maniera burrascosa. Benchè il Napoli abbia a breve sfide importantissime, non ultima quella contro la Juventus nella prossima giornata di Serie A, non si esclude che la dirigenza possa “vendicarsi” lasciando in tribuna il giocatore fino a fine stagione.

Secondo Tuttosport non si esclude che Insigne, in attesa del suo trasferimento alla MLS, che dovrebbe arrivare a in estate, possa dunque dover salutare il campo: come occorso a Milik solo un anno fa. Quel che è certo è che i rapporti tra giocatore e De Laurentiis sono davvero ai minimi storici: la tribuna dunque potrebbe essere qualcosa di più di un’ipotesi, a tutto danno del giocatore, che rischia di perdere la titolarità anche in nazionale, come di Spalletti, che si troverebbe senza capitano in un momento delicatissimo della stagione.

Rinnovo Insigne/ Calciomercato Napoli, l'agente: "Gennaio mese cruciale" e Toronto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA