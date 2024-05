Calciomercato Napoli, Lukaku e Conte grazie a Osimhen/ L’intreccio di mercato col Chelsea (16 maggio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI, CONTE O PIOLI? DUE TECNICI ALL’OPPOSTO IN LIZZA

Dopo la stagione fallimentare post Scudetto, il Napoli deve ripartire. Certamente non sarà facile anche perché le pedine da sistemare sono parecchie: la difesa ha bisogno necessariamente di un restyling, idem il centrocampo dov’è partito Zielinski così come in attacco se ne andrà Osimhen e dunque i partenopei dovranno trovare un degno sostituto del bomber dello Scudetto.

Calciomercato Napoli News/ Post-Osimhen: David e Dovbyk difficili, sale Denkey (oggi 13 maggio 2024)

Senza dimenticare in tutto ciò l’allenatore, da cui deve partire tutto, De Laurentiis ne ha cambiati tre nella stagione 2023/2024 e nessuno, per motivi diversi, ha convinto. I nomi che adesso circolano più di tutti sono quelli di Stefano Pioli e Antonio Conte. Il primo è sicuramente più accessibile non avendo concorrenza ed essendo pronto a lasciare il Milan. Per il secondo invece c’è più di un club interessato oltre il Napoli e le esigenze sarebbero diverse e molto più costose.

Calciomercato Napoli News/ Inserimento nella corsa a Brescianini, Lobotka può partire (oggi 2 maggio 2024)

LA SCELTA SULL’ALLENATORE ENTRO FINE MESE: PER IMPOSTARE POI IL CALCIOMERCATO DEL NAPOLI!

La maggior parte del tifo partenopeo vorrebbe Conte, consapevoli della sua grande capacità di risollevare gruppi che all’apparenza sembrano a pezzi. Con il tecnico leccese si partirebbe con una preparazione ben più massiccia di quella fatta da Rudi Garcia, oltre a principi e intensità mai vista a Napoli nell’ultima stagione.

Come detto però, se Pioli potrebbe accontentarsi di qualcosa in meno sia a livello di stipendio che di calciatori, è risaputo che Conte quello che chiede, vuole. Insomma, Aurelio De Laurentiis non può più permettersi di sbagliare e alla fine dell’attuale stagione, quindi tra due partite (Fiorentina in trasferta e Lecce in casa), il presidente azzurro annuncerà chi guiderà la squadra per il 2024/2025.

Calciomercato Napoli News/ Per David c'è la concorrenza inglese, ipotesi Retegui (oggi 29 aprile 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI, IL PIANO LUKAKU: TRA CONTE E OSIMHEN

Ci sarebbe una possibilità che è ben lontano da un affare fatto, ma che al tempo stesso non è da escludere. Partiamo da Conte: c’è stata un’offerta di contratto da 6.5 milioni con rinnovo automatico in base a determinati obiettivi, ma per ora non c’è alcuna risposta da parte dell’ex Juventus. Se questo silenzio dovesse trasformarsi in un “sì”, ecco che la possibilità di cui parliamo potrebbe diventare realtà.

Alla ricerca di un attaccante, ecco che il Napoli potrebbe accontentare Conte portando a Napoli uno dei suoi giocatori prediletti ovvero Romelu Lukaku. La situazione del belga è abbastanza chiara: la Roma non sembra affatto intenzionata a riscattarlo, anche per un discorso economico oltre che progettuale, mentre il Chelsea ha fatto scelte ben diverse per il ruolo di centravanti. A proposito dei Blues, considerando che Osimhen sogna la Premier League e snobba il PSG, ecco che i puntini si allineano: il Chelsea comprerebbe Osimhen e una parte dell’offerta viene convertita con il cartellino di Lukaku.

Questo permetterebbe al Napoli di incassare comunque una bella cifra, sicuramente inferiore alla clausola, e al tempo stesso avrebbe già il centravanti per sostituire Osimhen che conosce bene il campionato e soprattutto si trova una meraviglia con Conte, nell’ipotesi di vederlo sulla panchina azzurra. Naturalmente non sarà lo stesso Lukaku dello Scudetto neroazzurro 2020-2021 da 30 gol stagionali, ma i 20 centri di quest’annata alla Roma fin qui certificano che comunque il numero nove è rimasto sui buoni livelli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA