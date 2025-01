CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, KVARA VERSO PARIGI

Il Calciomercato Napoli è vicinissimo a salutare Kvicha Kvaratskhelia. Ormai non c’è più niente da fare per le speranze dei tifosi partenopei che vedranno partire uno dei principali protagonisti del terzo storico Scudetto, l’ennesimo addio dopo Kim, Zielinski e Osimhen su tutti. Come riporta Il Mattino, la svolta è dietro l’angolo con Manna, direttore sportivo del club, che sarebbe in Costa Azzurra per un incontro fondamentale con gli emissari del Paris Saint-Germain per discutere dei termini utili per la cessione del ragazzo.. L’offerta del PSG è di 60 milioni, decisamente troppo bassa secondo il Napoli. De Laurentiis sarà presente in call per ribadire la propria posizione in merito ovvero andare che verrà ceduto, non c’è dubbio, ma solo alle sue condizioni.

Kvaratskhelia ha un accordo con il PSG sulla base di 8 milioni a stagione per quattro anni più i diritti d’immagine che al momento sono gestiti in esclusiva dal Napoli. A lavorare dietro questa trattativa di calciomercato tra Napoli e Psg c’è un grande amico di De Laurentiis come Jorge Mendes.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ANGUISSA RESTA E RINNOVA

Il calciomercato Napoli non è solo alle prese con mancati rinnovi. Anzi, ci sarebbe proprio un prolungamento di contratto che potrebbe avvenire, a differenza di com’è accaduto con Kvaratskhelia, per chiudere ogni situazione negativa in futuro.

Secondo Matteo Moretto, il Napoli è molto felice delle prestazioni di André-Frank Anguissa, in calo nella passata stagione dopo l’ottima annata dello Scudetto. Conte ha spinto per farlo restare come con Di Lorenzo e Kvara dunque lui per primo lo vede come elemento cardine.