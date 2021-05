Calciomercato Napoli, Marcos Senesi e D’Ambrosio vicini/ Koulibaly sacrificato?

Il calciomercato estivo potrebbe regalare al Napoli un nuovo difensore centrale, e tutto fa pensare a Marcos Senesi. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, il 24enne argentino di proprietà del Feyenoord sarebbe la prima scelta per la compagine azzurra, e per l’acquisto dovrebbero bastare 20 milioni di euro. Sulla vicenda si è espresso Stefano Antonelli, agente vicino al papà dello stesso difensore, che ha spiegato: “Ne abbiamo parlato tanto ma penso che ora sia necessario aspettare l’ufficializzazione del mister. Magari tra una settimana dirà che ci siamo oppure no”.

Di fatto Luciano Spalletti è stato ufficializzato, di conseguenza nelle prossime settimane si saprà di più in tal senso. Il calciomercato estivo di casa Napoli sarà comunque obbligatoriamente condizionato dalla mancata qualificazione alla Champions League, di conseguenza non è da escludere una cessione importante, come ad esempio quella di Kalidou Koulibaly che potrebbe lasciare la Campania nelle prossime settimane in cambio di un assegno compreso fra i 45 e i 50 milioni di euro.

CALCIOMERCATO NAPOLI, SENESI AL POSTO DI KOULIBALY? SPALLETTI CHIAMA D’AMBROSIO

Sulle sue tracce vi sono Bayern Monaco, Manchester United e Real Madrid, big del Vecchio Continente che quando chiamano è davvero complicato resistere. Koulibaly tra l’altro è molto legato al Napoli, alla città e alla sua gente, di conseguenza svestirebbe la casacca azzurra, che onora da sette anni, solo per una super proposta.

Fra i colpi in entrata per il calciomercato estivo, attenzione anche a Danilo D’Ambrosio, terzino di casa Inter il cui contratto scadrà fra poco più di un mese, al 30 giugno del 2021. Luciano Spalletti conosce molto bene il calciatore avendolo allenato all’Inter, e sembra che l’operazione sia fattibile, favorita anche dal fatto che l’agente del giocatore è lo stesso di Lorenzo Insigne. Il 32enne D’Ambrosio guadagna all’Inter 2 milioni di euro e sarebbe pronto a legarsi per i prossimi due anni alla squadra di calcio di Napoli.

