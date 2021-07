CALCIOMERCATO NAPOLI/ Mario Rui a Dimaro aspettando due club turchi

CALCIOMERCATO NAPOLI, MARIO RUI ANCORA BLOCCATO

Il Napoli vuole migliorare il piazzamento ottenuto in campionato lo scorso anno e per farlo ha intenzione di potenziare l’organico in diverse zone del campo. Per quanto riguarda le corsie basse, gli azzurri sembrano propensi a lasciar partire il portoghese Mario Rui, il cui contratto scadrà soltanto nel giugno del 2025. Secondo quanto rivelato da Repubblica, nei suoi confronti si registra l’interesse del Galatasaray ma sul trentenne ci sarebbe pure un’altra società turca, ovvero il Trabzonspor che ha già acquistato l’ex capitano dei partenopei Marek Hamsik. In attesa di capire se il Galatasaray vorrà fare o meno sul serio per Mario Rui, l’ex romanista si aggregherà al ritiro di Dimaro per essere agli ordini del nuovo allenatore Luciano Spalletti che potrà puntare su di lui e valutarne le prestazioni in aspettando di conoscere l’evolversi della situazione.

In casa Napoli i dirigenti hanno il loro bel da fare nel rafforzare la squadra da mettere a disposizione del nuovo allenatore Luciano Spalletti tramite questo calciomercato estivo. Intervistato in esclusiva da TMW Radio, l’ex centravanti partenopeo Bruno Giordano ha parlato delle prossime mosse utili per il tecnico di Certaldo e si è soffermato anche sul caso riguardante la permanenza o meno di Lorenzo Insigne, accostato all’Inter: “Lui ha detto che la squadra gli piace tantissimo. Se rimane la stessa, è tra le pretendenti allo Scudetto, può arrivare tra le prime tre come doveva essere lo scorso anno. Se va via uno tra Koulibaly e Fabian Ruiz devi poi coprire la partenza. Poi c’è il discorso Insigne, fondamentale nel gioco del Napoli. Se scambierei Insigne con Luis Alberto? No, perché Luis Alberto nel Napoli c’è già, può essere Zielinski o Fabian Ruiz. Il vero regista nel Napoli è Insigne.”

