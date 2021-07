CALCIOMERCATO NAPOLI/ Mario Rui al Galatasaray, manca pochissimo

CALCIOMERCATO NAPOLI, MARIO RUI VERSO LA TURCHIA

La sessione di calciomercato estivo potrebbe permettere al Napoli di rivedere il proprio organico da mettere a disposizione del nuovo allenatore Luciano Spalletti per la prossima stagione. Se da una parte gli azzurri vorrebbero aggiungere nuovi elementi importanti, dall’altra si lavora pure sulle cessioni e secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport il primo indiziato a salutare è Mario Rui, ormai vicinissimo a trasferirsi al Galatasaray. Le indiscrezioni parlano di un’offerta che si aggirerebbe intorno ai 6 milioni di euro per il cartellino dell’ex romanista ed in settimana, od al più tardi la prossima, l’operazione dovrebbe concludersi una volta per tutte. Ricordiamo in ogni caso che il trentenne Mario Rui ha il contratto in scadenza con il Napoli soltanto nel giugno del 2025 e bisognerà vedere se Spalletti sarà o meno d’accordo nel privarsi di questo giocatore.

Calciomercato Napoli/ Niente Besiktas, Spalletti si tiene Ounas!

CALCIOMERCATO NAPOLI, L’AMAREZZA DI GATTUSO

Il Napoli ha vissuto già un cambiamento importante in questa prima fase del calciomercato con il passaggio in panchina da Gennaro Gattuso a Luciano Spalletti e le strategie da attuare sia in entrata che in uscita sono di conseguenza cambiate. Intervistato in esclusiva da La Repubblica, l’ex azzurro Gattuso, che ha chiuso con la Fiorentina in pochi giorni dopo l’annuncio ufficiale, ha toccato vari argomenti ed è tornato a parlare con amarezza dei risultati ottenuti lo scorso anno spiegando: “In una stagione con problemi e infortuni mai visti abbiamo perso la qualificazione Champions per un solo punto, con partite spesso spettacolari. Commisso? Non posso parlare di questo tema, anche perché è una persona che dal vivo non ho mai incontrato. Non ho l’ossessione di parlare a tutti i costi. Ho soltanto il vizio di dire la verità. Tanto, se una cosa non sta in piedi, cade da sola. Il mio rapporto con Jorge Mendes? Sul tema commissioni non posso dire molto, ma posso ricordare la mia storia. Alleno da otto anni, le mie squadre non hanno mai acquistato giocatori di Mendes e non l’ho mai imposto. André Silva al Milan e Ghoulam al Napoli già c’erano. Mendes è un amico, mi dà consigli per la mia carriera visto che ha grandissima esperienza. Il mercato non spetta a me, ma ai dirigenti. I ruoli li rispetto sempre. Sono ambizioso e voglio giocatori forti e funzionali alla mia squadra, indipendentemente dal loro procuratore.”

