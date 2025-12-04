Il calciomercato Napoli per gennaio vuole tornare sui suoi obiettivi estivi Davide Frattesi e Jualu Sanchez

Calciomercato Napoli News: Jualu Sanchez come sostituto di Di Lorenzo

Nell’ultima sessione estiva dei trasferimenti il club partenopeo è intervenuto in maniera importante con tante aggiunte alla rosa di Antonio Conte e una grande quantità di milioni investiti, nonostante questo però il tecnico pugliese non è soddisfatto fino in fondo della squadra e ha chiesto nuovi acquisti.

Il calciomercato Napoli quindi dovrebbe tornare a muoversi anche nel mese di gennaio ma solo in maniera mirata per andare a coprire i reparti che secondo l’allenatore sono rimasti scoperti e che hanno quindi bisogno di un’aggiunta, possibilmente a basso costo.

Il primo reparto dove manca un’alternativa al titolare è la fascia destra della difesa, Di Lorenzo infatti non ha un vero sostituto nonostante in tante occasioni sia stato adattato Leonardo Spinazzola in quella zona di campo, anche con dei risultati abbastanza soddisfacenti.

La dirigenza partenopea però vuole avere un sostituto migliore e per questo potrebbe tornare alla carica per l’obiettivo dell’estate, il classe 2003 spagnolo Juanlu Sanchez di proprietà del Siviglia, il club andaluso da qualche anno è in difficoltà e per questo potrebbe concedere di abbassare le sue richieste da 20 a 15 milioni.

Calciomercato Napoli News: Davide Frattesi occasione per gennaio

L’altro reparto dove da mesi Conte chiede l’intervento del calciomercato Napoli è il centrocampo dove manca un calciatore con caratteristiche simili a Zambo Anguissa e che possa sostituirlo in questo periodo di assenza tra infortunio e Coppa d’Africa, i profili seguiti sono moltissimi ma a questi se n’è aggiunto un altro.

Si tratta di Davide Frattesi che sembra essere sempre più lontano dalla permanenza all’Inter per la crescita di Diouf e per le ultime prestazioni sotto tono, la richiesta dei nerazzurri rimane però molto alta visto che non vogliono scendere sotto i 25 milioni.

La sua alternativa potrebbe essere un giocatore di minore esperienza ma che forse per caratteristiche si avvicina di più al centrocampista camerunense, oltre ad avere un costo nettamente inferiore rispetto all’ex Sassuolo, il calciatore in questione è Djaoui Cissé, centrocampista di ventuno anni dello Stade Rennes.

Quest’anno si è conquistato un posto da titolare riuscendo a giocare tutte le 12 partite andata in scena in Ligue 1, la spesa come detto sarebbe nettamente inferiore visto che il club francese fa una valutazione intorno ai 10 milioni.