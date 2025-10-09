Calciomercato Napoli Kobbie Mainoo Brooke Norton-Cuffy

Calciomercato Napoli News: muscoli e corsa sulla fascia con Brooke Norton-Cuffy

Questo inizio di stagione dei campioni d’Italia ha messo in mostra alcune difficoltà che nella passata stagione non erano emerse, uno dei motivi è senza dubbio il doppio impegno che nell’anno passato mancava e che toglie tante energie alla squadra titolare che spesso si ritrova a partecipare con gli stessi effettivi a tutti gli impegni.

Il calciomercato Napoli quindi sta già pensando ad alcune operazioni che nel mese di gennaio potrebbero essere portate a termine per allungare la rosa e dare ad Antonio Conte una scelta maggiore sui giocatori da schierare nelle sfide di campionato o in Europa.

Il primo ruolo dove è stata evidente la mancanza di un’alternativa del giusto livello è la fascia destra della difesa dove se non è presente il titolare e capitano Di Lorenzo non ci sono alternative che non siano l’adattamento di Spinazzola, opzione che il tecnico ha dovuto adottare in queste giornate.

Per questo gli azzurri stanno seguendo uno dei nomi più in vista di queste prime partite di campionato, il classe 2004 inglese Brooke Norton-Cuffy che il Genoa dopo sole 6 partite giocate con 1 assist realizzato valuta almeno 10 milioni, che potrebbero anche aumentare.

Calciomercato Napoli News: Kobbie Mainoo l’erede di Anguissa

Il calciomercato Napoli poi è preoccupato dal momento in cui Zambo Anguissa dovrà lasciare la squadra per andare a giocare la Coppa d’Africa con il Camerun, il centrocampista è il vero equilibratore della squadra e la sua mancanza potrebbe portare ad un calo nelle prestazioni e nei risultati.

Per questo il club partenopeo vorrebbe provare a portare in Italia un giocatore con caratteristiche simili che unisca la forza fisica con una grande corsa e resistenza sfruttata per recuperare il possesso del pallone e trasformare velocemente l’azione da difensiva ad offensiva.

Il giocatore identificato sarebbe il ventenne inglese di proprietà del Manchester United Kobbie Mainoo che dopo anni da protagonista e come futuro dei red devils è stato messo ai margini del progetto dall’attuale allenatore Ruben Amorim che non sembra avere nessuna intenzione di integrarlo.

In questo caso però il prezzo sarebbe molto importante, vicino ai 40 milioni, e per questo il Napoli proverebbe a convincere il calciatore e il suo attuale club ad una soluzione temporanea fino alla fine dell’anno con l’opzione che diventi a titolo definitivo o l’obbligo ma solo in caso di importanti obiettivi raggiunti.