Calciomercato Napoli News/ Accelerata per Tousart, Kim al Bayern è questione di ore (oggi 17 luglio 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: ACCELERATA PER TOUSART

Il calciomercato Napoli sta accelerando per portare alla corte di Rudi Garcia un giocatore che ben conosce: si tratta di Lucas Tousart, centrocampista in forza all’Hertha Berlino. Il nuovo allenatore del Napoli ha goduto dei suoi servigi ai tempi del Lione, e avrebbe dato il suo assenso all’operazione: Tousart potrebbe essere un’ottima alternativa alle due mezzali o anche fungere da titolare qualora Piotr Zielinski, che al momento ha rifiutato tutte le possibili destinazioni volendo rimanere a Castelvolturno, dovesse infine essere ceduto. La trattativa per portare Tousart al Napoli si potrebbe sbloccare su due basi: la prima è che i partenopei si sarebbero convinti ad acquistare il calciatore a titolo definitivo, mentre prima erano orientati sul prestito.

La seconda è l’inserimento di Diego Demme come contropartita: il tedesco, che era titolare inamovibile nella gestione di Gennaro Gattuso, era già uscito dai piani di Luciano Spalletti e non rientra in quelli di Rudi Garcia, dunque è destinato alla partenza. Si tratta di un profilo che piace all’Hertha Berlino, a caccia di calciatori di esperienza per tentare l’immediato ritorno in Bundesliga: dunque l’operazione di calciomercato si potrebbe chiudere, con Tousart in forza al Napoli e magari anche in tempi brevi pur se adesso le due società dovranno inevitabilmente ragionare sulle cifre.

KIM-BAYERN, CI SIAMO

Restiamo in Germania, perché finalmente la telenovela del calciomercato Napoli che riguarda Kim Min-Jae pare essere giunta al termine. Il centrale sudcoreano sta per trasferirsi al Bayern Monaco: Jan-Christian Dreesen, CEO del club che ha sollevato il Meisterschale per l’undicesima volta consecutiva, ha confermato sulle colonne di Kicker che Kim diventerà un calciatore del Bayern e presto arriverà l’ufficialità del colpo. Le mancate visite mediche da parte del difensore stavano diventando un caso, ma del resto la telenovela Kim si prolungava fin da aprile-maggio, quando il sudcoreano sembrava promesso al Manchester United che alla fine si è tirato indietro.

Per il calciomercato Napoli dunque ci sarà una bella plusvalenza: Kim Min-Jae era stato acquistato dal Fenerbahçe per 20 milioni di euro e viene ceduto al Bayern a 50. Vero è anche che adesso Rudi Garcia dovrà trovare un centrale difensivo di tale caratura: dopo Kalidou Koulibaly il Napoli era riuscito a mettere le mani su un calciatore il cui rendimento è stato forse anche superiore (di sicuro dal punto di vista dei risultati della squadra) ma adesso chiaramente l’operazione di calciomercato andrà ripetuta. I nomi sul taccuino di Aurelio De Laurentiis ci sono e ne avevamo parlato, una volta ufficializzato Kim al Bayern vedremo cosa succederà…











