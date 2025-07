Il calciomercato Napoli vuole riuscire a strappare Ademola Lookman all'Atalanta grazie ai soldi della cessione di Victor Osimhen

Calciomercato Napoli News: Victor Osimhen lascia l’Italia

Si è sbloccata finalmente la situazione più calda del calciomercato Napoli con l’attaccante protagonista della vittoria del terzo scudetto, Victor Osimhen che riuscirà a lasciare i partenopei a titolo definitivo, le speranze dell’attaccante nigeriano però sono dovute cambiare visto che dalla Premier League non è arrivata nessuna offerta per il giocatore.

Nella prossima stagione infatti l’ormai ex attaccante azzurro tornerà in Turchia a vestire la maglia del Galatasaray che vuole essere la sorpresa della prossima edizione della Champions League.

La squadra campione di Turchia dopo la prima offerta di 60 milioni, rifiutata da Aurelio De Laurentiis, ha deciso di alzare la proposta pareggiando i 75 milioni della clausola rescissoria, sotto la quale il Napoli non avrebbe ceduto il giocatore.

La cifra però non arriverà totalmente nelle casse del club campano ma i giallorossi hanno proposto il pagamento tramite 5 rate nei prossimi 5 anni, la proprietà partenopea non è d’accordo ma con l’accordo si dovrebbe raggiungere con la definizione di 4 rate, quando la cessione verrà ufficializzata gli azzurri si potranno concentrare sull’acquisto di Lucca.

Calciomercato Napoli News: trattativa difficile per Ademola Lookman

Il calciomercato Napoli ha bisogno però di completare l’attacco dove manca ancora un esterno che possa dare il cambio al neo acquisto Noa Lang, la società ha due nomi in mente ma per scaldare la piazza quello che è preferito è Ademola Lookman, che tornerebbe a giocare esterno dopo stagione in cui è stato più al centro dell’attacco.

L’Atalanta chiede 60 milioni per la cessione e non sembra intenzionata a scendere, soprattutto in caso di cessione di Retegui, ma gli azzurri non vogliono arrivare ad un prezzo così alto e la loro offerta si ferma ai 45 milioni.

Infine il club partenopeo continua a trattare l’obiettivo principale della difesa ovvero l’olandere Sam Beukema, il centrale sembra destinato a lasciare Bologna dopo due anni come uno dei migliori giocatori della Serie A nel suo ruolo, e il Napoli sembrerebbe essere la destinazione più probabile.

Non è ancora stato raggiunto però un accordo tra le due società visto che gli azzurri offrono 30 milioni compresi di bonus mentre i rossoblù chiedono 30 milioni di parte fissa più 5 di bonus, la distanza però non è molta e alla fine i due club dovrebbero riuscire a trovare una soluzione.