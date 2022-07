CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Accordo per Kepa ed il Leicester vorrebbe Meret

Calciomercato Napoli news, intesa raggiunta per Kepa Arrizabalaga

Il Napoli sta cercando di trovare nuovi rinforzi per l’organico a disposizione di mister Spalletti in varie zone del campo nel corso di questa sessione di calciomercato estivo. Nello specifico, i dirigenti del club partenopeo stanno provando a mettere le mani su un un altro portiere da alternare a quello che dovrebbe essere il titolare, ovvero Alex Meret, ed il nome più caldo pare essere quello di Kepa Arrizabalaga del Chelsea.

Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, il Napoli avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il ventisettenne spagnolo nella serata di ieri ed in questa domenica potrebbero esserci degli ulteriori passi in avanti per portare l’estremo difensore ai piedi del Vesuvio. Stando a quanto rivelato dal Corriere dell Mezzogiorno, i londinesi potrebbero contribuire al pagamento del 70% dell’ingaggio da 6 milioni di euro arrivando in Campania con la formula del prestito con una modalità simile a quella che aveva portato Bakayoko in azzurro.

Calciomercato Napoli news, il Leicester ci prova per Alex Meret

Come dicevamo quindi l’arrivo di Kepa Arrizabalaga completerebbe la situazione tra i pali del Napoli ma in questa finestra estiva di calciomercato l’approdo dello spagnolo potrebbe segnare allo stesso tempo anche l’addio di Alex Meret. Pur essendogli stato promesso il posto da titolare, almeno secondo i rumors, l’italiano non sarebbe troppo felice dell’eventualità di giocarsi il posto con il calciatore del Chelsea, molto apprezzato da Spalletti. Secondo quanto riportato dalla RAI, il Leicester City si sarebbe mosso in queste ore sondando il terreno per capire quali margini ci potrebbero essere per acquistarlo venendo valutato 20 milioni di euro. Se dovesse partire, il Napoli contatterà il trentacinquenne Salvatore Sirigu, oggi svincolato.

