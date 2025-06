Il calciomercato Napoli vede gli azzurri attivissimi sia in entrata che in uscita. La priorità resta un doppio colpo per le fasce offensive.

Calciomercato Napoli, la priorità è rinforzare le fasce

Il calciomercato Napoli ha visto gli azzurri colpire subito con due colpi di livello come Marianucci e specialmente come il talentuoso trequartista Kevin De Bruyne. Ma il mercato è appena iniziato e gli azzurri vogliono accontentare in tutto e per tutto le richieste dell’allenatore azzurro Antonio Conte. E ci sono vari obiettivi nel mirino.

Per l’attacco piace molto Ndoye, ma il Bologna chiede oltre 40 milioni per il cartellino e per questo il club si sta guardando intorno e valuta possibili alternative. Come riporta Sky Sport il Napoli avrebbe raggiunto l’accordo con il talentuoso esterno offensivo Noa Lang, giocatore del Psv Eindhoven e considerato tra i migliori prospetti della Eredivisie.

Napoli e Lang hanno raggiunto un accordo a circa 2.5 milioni annui e ora l’obiettivo è raggiungere l’accordo con il club che chiede oltre 25 milioni di euro. Dopo Lang si proverà un nuovo affondo per Ndoye, priorità per Conte ma comunque obiettivo difficile da raggiungere e nelle ultime ore c’è da registrare anche l’interesse del Borussia Dortmund per il giocatore.

Calciomercato Napoli, tifosi in attesa di novità per la prima punta

Il calciomercato Napoli dovrà essere importante in ogni ruolo, gli azzurri il prossimo anno dovranno competere in tutte le competizioni e far bene e cosi Conte chiede più rinforzi. Serve in particolare un giocatore che possa alternarsi e magari ‘panchinare’ un top del calibro di Romelu Lukaku ed il club ha sempre due idee in testa.

Il primo nome sulla lista del club resta quello di Darwin Nunez, il Napoli ha già approcciato con il giocatore mentre è da valutare la situazione con il club, il Liverpool chiede oltre 50 milioni e gli azzurri lavoreranno nelle prossime settimane per abbassare le pretese dei Reds. Come alternativa resta Lorenzo Lucca con l’Udinese che continua a chiedere almeno 30 milioni per il suo cartellino.

Occhio a questa situazione, ma per arrivare al sogno Nunez serve vendere e bene Victor Osimhen. Il giocatore ha una clausola di 75 milioni ma continua a rifiutare destinazioni. L’Al Hilal è pronto a rilanciare e avrebbe offerto al nigeriano ben 40 milioni di euro all’anno per convincerlo a trasferirsi. Il giocatore piace anche alla Juve ma al momento c’è una fase di stallo e ci sono dubbi sul suo futuro.