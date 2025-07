Il calciomercato Napoli proverà nuovamente ad ingaggiare Karim Adeyemi in attacco. Giovanni Fabbian più di un'idea per il centrocampo

Calciomercato Napoli News: Giovanni Fabbian può arrivare dal Bologna

In questi ultimi giorni la dirigenza della squadra partenopea sta cercando di trovare una soluzione al mancato acquisto dell’esterno del Bologna Ndoye da cui è rimasta spiazzata visto che era certa del mutuo interesse del giocatore e del club azzurro nel chiudere l’operazione in maniera positiva.

Il calciomercato Napoli per questo è tornato all’opera per valutare diversi giocatori che possano essere il nuovo esterno della squadra campione d’Italia mentre continuano le trattative per alcuni giocatori che vadano a chiudere gli spazi ancora aperti nella rosa azzurra.

Antonio Conte per la prossima stagione dove dovrà affrontare tre competizioni e cercare di andare il più lontano possibile in tutte, vuole avere una rosa lunga con una doppia opzione in ogni ruolo e a centrocampo dopo il mancato riscatto di Billing manca ancora un giocatore per arrivare al giusto numero.

Dopo Musah la nuova idea della dirigenza partenopea è un altro giocatore rossoblù, il ventiduenne Giovanni Fabbian che la scorsa stagione non ha avuto un ruolo centrale nella squadra di Vincenzo Italiano nonostante abbia ottenuto 30 presenze nelle quali ha realizzato 3 gol e 1 assist.

Calciomercato Napoli News: ritorno di fiamma per Karim Adeyemi

Per quanto riguarda l’esterno sinistro invece il calciomercato Napoli è tornato alla carica per un giocatore accostato agli azzurri durante la sessione invernale dei trasferimenti dopo l’addio di Kvaratskhelia, il giocatore in questione è Karim Adeyemi, esterno tedesco di ventitré anni di proprietà del Borussia Dortmund.

Nell’ultima stagione ha giocato con poca continuità visti i pochi minuti con Sahin e la titolarità riguadagnata sotto Kovac, alla fine dell’anno infatti è sceso in campo in 36 partite in tutte le competizioni riuscendo a segnare 12 gol e fornire 9 assist, la richiesta dei gialloneri però è intorno ai 50 milioni, cifra esagerata per De Laurentiis.

Per questo Manna e il suo team stanno mantenendo monitorata anche la situazione di un altro giocatore che nelle settimane passata sembrava ad un passo dal suo trasferimento in Serie A ma che ora sembra essersi rallentato, e per cui dovrebbe bastare un’offerta intorno ai 25 milioni essendo stato messo tra i cedibili della sua squadra.

Si tratta di Jadon Sancho, esterno inglese del Manchester United che è l’obiettivo principale della Juventus che però prima cerca di chiudere alcune cessioni, il giocatore rappresenta una grossa opportunità per il prezzo basso ma l’ingaggio spaventa visto che sarebbe intorno ai 6 milioni.