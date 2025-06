CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, IL COMMENTO DI DE LAURENTIIS

Il calciomercato Napoli sembra più che mai attivo in questo inizio di giugno. E’ infatti risaputo che gli azzurri sarebbero ormai ad un passo dal tesseramento di Kevin De Bruyne dopo l’addio del belga al Manchester City con cui ha giocato negli ultimi dieci anni. Aspettando l’ufficialità dell’arrivo del fuoriclasse ai piedi del Vesuvio, il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato delle mosse della sua società per migliorare la rosa a disposizione del tecnico Antonio Conte, rinconfermato nelle scorse settimane.

Calciomercato Napoli News/ Hudson-Odoi, l'inglese piace per l'attacco. Meret rinnova (4 giugno 2025)

In occasione della presentazione dei ritiri prestagionali della prima squadra presso Palazzo Petrucci, il patron dei campani ha spiegato che “Ci saranno parecchie aggiunte, ci piace lavorare bene” subito dopo aver ironizzato riguardo alle indiscrezioni pubblicate dalle varie testate giornalistiche. Lo stesso De Bruyne sarebbe in contatto con i partenopei da almeno tre mesi ma, secondo De Laurentiis, non sarà questa l’operazione più importante che porterà a termine. Chissà che ADL non voglia stupire tutti accontentando interamente le richieste di mister Conte, elogiato per la sua gestione nella prima parte dell’intervento.

Calciomercato Napoli News/ Davanti più Ndoye che David, dietro è Chalobah il profilo giusto (4 giugno 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ANCHE SOLER NEL MIRINO

Il nome di De Bruyne non è il solo ad essere accostato al calciomercato Napoli in ottica centrocampo. Il ventottenne Carlos Soler potrebbe infatti essere il prossimo acquisto degli azzurri Campioni d’Italia andando così ad aggiudicarsi un elemento che ha giocato in prestito al West Ham United nell’ultima stagione. Lo spagnolo è però di proprietà del Paris Saint-Germain, società che ha ampiamente dimostrato di non aver bisogno di lui per poter vincere e che dunque sarà ben disposta a lasciarlo partire.

Il diritto di riscatto non dovrebbe essere esercitato dai londinesi con cui ha siglato un gol ed un assist in trentatre presenze complessive, finendo però il campionato comunque al quattordicesimo posto. I dirigenti napoletani, come spiegato dalla redazione di Sky Sport, avrebbero avviato i primi contatti con l’entourage di Soler per verificare i margini di successo della trattativa.

Calciomercato Napoli News / Sirene arabe per il big azzurro, Conte stavolta rischia!