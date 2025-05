CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DE LAURENTIIS CON CONTE ASPETTA DE BRUYNE

Il calciomercato Napoli sta ufficialmente decollando dopo l’annuncio di ieri da parte del patron Aurelio De Lautentiis. Il presidente ha infatti chiarito la posizione dell’allenatore Antonio Conte riconfermandolo alla guida della squadra Campione d’Italia anche per la prossima stagione a seguito dei tanti rumors che vedevano il leccese in rottura con il massimo dirigente dei partenopei. L’imprenditore si è detto pronto a soddisfare le richieste dell’ex centrocampista della Juventus, parso soddisfatto ma anche un po’ in imbarazzo al suo fianco, così da riconfermare il Napoli ai vertici del calcio nostrano ed internazionale.

Nell’occasione, ADL ha anche tirato in mezzo il direttore sportivo Manna nel momento in cui i giornalisti volevano sapere notizie riguardanti l’arrivo di Kevin De Bruyne. Il ds ha confermato di essere vicini al giocatore che sta lasciando il Manchester City a parametro zero, poichè in scadenza a giugno 2025 appunto, dopo dieci anni trascorsi con i Citizens. Il belga, che compirà presto trentaquattro anni, sarà un rinforzo importante vista la sua esperienza e la sua tecnica sopperendo anche in qualche modo all’addio di Kvaratskhelia avvenuto qualche mese fa.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, LOOKMAN E ZHEGROVA NEL MIRINO

Non solo De Bruyne nei pensieri dei dirigenti del club campano se si parla di calciomercato Napoli. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i partenopei starebbero valutando anche di potenziare il proprio organico con il tesseramento di due nuovi esterni in grado di fare la differenza specialmente in fase offensiva. Un profilo che potrebbe fare al caso di mister Conte in questo senso potrebbe essere allora quello di Ademola Lookman, il ventisettenne di proprietà dell’Atalanta che sarebbe a tutti gli effetti il sostituto del georgiano Kvara.

Se vorrà aggiudicarselo il Napoli dovrà però fare i conti con la concorrenza rappresentata dalla Juventus e bisognerà vedere se la permanenza o l’addio di mister Gasperini sarà un fattore determinante per lo stesso Lookman. Un’alternativa in quel settore del campo potrebbe essere rappresentata da Edon Zhegrova, oggi sotto contratto con il Lille. Ventisettenne kosovaro nato in Germania, Zhegrova ha collezionato otto reti e due assist in trentuno apparizioni totali divise tra il campionato francese e la Champions League, compresa la fase preliminare. Su di lui potrebbe però aver messo gli occhi pure una big come il Paris Saint-Germain che si muoverà sul mercato dopo la finale di domani da giocare contro l’Inter.