CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ ADL, tanti no per il tecnico. Kiwior erede di Kim? (13 giugno 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: ADL SULL’ALLENATORE SI È INCARTATO!

Il calciomercato del Napoli non può decollare se il presidente Aurelio De Laurentiis non scioglierà il nodo, sempre più intricato, del nuovo allenatore. Sembra che diversi nomi siano stati scartati per il ruolo, tra cui Thiago Motta e Italiano che sono rimasti con Bologna e Fiorentina. Allo stesso tempo, il nome di Paulo Sousa sembra essere sulla lista dei possibili candidati, soprattutto dopo un incontro che ha reso il tecnico portoghese il favorito per sedere sulla panchina dei Campioni d’Italia dopo l’addio di Spalletti.

Nuovo allenatore Napoli/ De Notaris: "Luis Enrique e Conte utopie, il sogno sarebbe De Zerbi!" (esclusiva)

La preoccupazione riguarda soprattutto, da parte dei tifosi partenopei, le ipotesi di calciomercato che stanno progressivamente sfumando rispetto al nuovo allenatore del Napoli. Si era partiti da Luis Enrique, con l’ex CT della Spagna che sembra stia aspettando però un’offerta dalla Premier League, fino a passare a Vincenzo Italiano, che dopo la finale di Conference persa ha deciso di continuare in viola, e Thiago Motta. Paulo Sousa dalla sua aveva già deciso di restare a Salerno e questo potrebbe creare tensione dal punto di vista dei rapporti col presidente granata Iervolino.

Calciomercato Napoli news/ Luis Enrique esce di scena! Oltre a Mancini si seguono... (9 giugno 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: KIWIOR TORNA IN ITALIA?

Passando al reparto difensivo, c’è un’interessante ipotesi che circola nel calciomercato del Napoli. Si parla di Kiwior, giovane difensore polacco che è passato dallo Spezia all’Arsenal durante la sessione di gennaio. Nonostante abbia avuto poche opportunità di giocare con il club londinese, Kiwior sembra essere un talento promettente e potrebbe essere considerato come l’erede di Kim Ming Jae in difesa. Il giocatore polacco ha attirato l’attenzione di diversi club europei, ma sembra che il Napoli sia interessato a riportarlo in Italia sfruttando anche le sue caratteristiche tecniche.

Calciomercato Napoli News/ La Lazio spinge per Zielinski, può saltare Kim allo United (8 giugno 2023)

Solo 7 presenze e un gol in Premier League per Kiwior dopo il suo arrivo dallo Spezia, l’Arsenal l’ha acquistato per 25 milioni di euro più bonus rendendolo il trasferimento più remunerativo nella storia del club ligure. Nonostante Kiwior avesse disputato da titolare con la maglia della Polonia il Mondiale in Qatar, in Inghilterra non ha trovato lo spazio sperato e con Kim che sembra pronto a rispondere proprio alle sirene dalla Premier League, potrebbe essere proprio lui l’uomo giusto per la difesa del Napoli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA