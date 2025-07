CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, INTESA PER BEUKEMA

Il calciomercato Napoli sembra aver chiuso un altro colpo in entrata nelle ultime ore. Le indiscrezioni più recenti rivelano infatti che i partenopei hanno raggiunto l’intesa per l’acquisto di Sam Beukema dal Bologna così da migliorare il reparto arretrato. Il giocatore era stato individuato dal tecnico Antonio Conte come rinforzo più adeguato per la sua rosa.

Il ventiseienne olandese sta dunque per approdare ai piedi del Vesuvio per 30 milioni di euro più tre di bonus, così da accontentare le richieste della società emiliana, parsa da subito restia a lasciarlo partire. Il centrale è atteso già nella giornata di martedì, quando inizierà ufficialmente il ritiro del Napoli con buona pace dei tifosi del Bologna, che gli avevano chiesto di rimanere proprio in occasione dell’avvio del raduno prestagionale rossoblu.

Il classe 1998 lascia il suo attuale club con due anni di anticipo rispetto alla scadenza prevista dal contratto e firmerà invece un quinquennale fino al 2030 con i campani del patron Aurelio De Laurentiis. In un paio di stagioni Beukema con il Bologna ha collezionato ottanta presenze complessive a cui si aggiungono pure due reti e tre assist per i compagni.

Chiuso per Beukema, il calciomercato Napoli non molla però anche per un altro calciatore presente nell’organico bolognese, ovvero Dan Ndoye. L’attaccante sarebbe utile per potenziare il reparto offensivo e lo si potrebbe alternare all’altro giocatore in arrivo, l’olandese Noa Lang. La richiesta dei peltroniani rimane però di 45 milioni di euro, troppi secondo la stima effettuata dai napoletani che tenteranno di abbassarla.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, BLITZ PER LUCCA

Il nome di Ndoye non è in ogni caso il solo se si parla di attaccanti in orbita calciomercato Napoli. Gli azzurri vorrebbero infatti trovare un nuovo centravanti da alternare o affiancare a Romelu Lukaku ed il profilo più gettonato resta quello di Lorenzo Lucca dell’Udinese. Stando ai rumors, ADL sarebbe pronto a soffisfare anche questa richiesta di mister Conte mettendo sul piatto 35 milioni di euro.

I friulani hanno spesso completato affari di calciomercato col Napoli negli scorsi anni e questo sembra ormai essere a sua volta in via di definizione. Niente da fare dunque per la pista che portava a Darwin Nunez del Liverpool, per il quale gli inglesi non hanno mai accennato ad abbassare la richiesta di 60 milioni di euro. Il cartellino dell’uruguaiano rimane proibitivo per le casse napoletane, propense verso una soluzione più economica con l’acquisto di Lucca senza dimenticare che l’italiano è anche più giovane di un anno rispetto al sudamericano.