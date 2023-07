CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Affondo per Karlsson. Anche per Mario Rui sirene arabe (11 luglio 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SCONTRO CON LA LAZIO PER UN OBIETTIVO!

Il calciomercato del Napoli si accende attorno al nome di Jesper Karlsson, esterno offensivo svedese di proprietà dell’AZ Alkmaar. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli ha seguito attentamente Karlsson già lo scorso gennaio e continua a considerarlo una delle prime scelte per rinforzare la squadra campione d’Italia, soprattutto in caso di partenze nel reparto degli esterni. In particolare, Hirving Lozano potrebbe essere uno degli indiziati a lasciare Napoli già in questa finestra del mercato estivo.

Il Napoli mantiene vivi i contatti per l’acquisizione di Karlsson, che nella scorsa stagione ha mostrato ottime prestazioni con 13 gol e 8 assist in 33 presenze in tutte le competizioni. Tuttavia, la Lazio ha dimostrato interesse per il giocatore svedese, anche se finora non sono stati approfonditi i negoziati con il club olandese. Karlsson, che ha anche esperienze come punta centrale, ha un contratto in scadenza con l’AZ Alkmaar nel 2026 e il Napoli potrebbe muoversi d’anticipo per evitare l’inserimento dei biancazzurri capitolini, intenzionati ad accelerare sul calciomercato dopo la cessione di Milinkovic.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, CR7 CHIAMA MARIO RUI

Nel frattempo, si registra l’interesse dell’Al–Nassr per Mario Rui, esterno portoghese del Napoli. Secondo le informazioni riportate da Alfredo Pedullà, il club saudita ha effettuato un sondaggio per il terzino, che gode di un rapporto stretto con Cristiano Ronaldo. I due giocatori sono compagni di squadra nella Nazionale portoghese e i club locali stanno dimostrando grande interesse nell’acquisire talenti europei. Nonostante l’offerta economica al Napoli non sia ancora pervenuta, si prevede che sia molto alta. Tuttavia, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, non accetterà facilmente una cifra inferiore al valore del suo terzino titolare.

La partenza di Mario Rui potrebbe però aprire una voragine nella difesa partenopea che è stata costretta a rinunciare a Kim e che perdendo anche il terzino portoghese andrebbe praticamente rifondata. Ko Itakura, centrale giapponese del Borussia Monchengladbach, potrebbe essere il sostituto designato del coreano mentre in caso di partenza di Mario Rui sulla fascia il casting sarebbe tutto da aprire e soprattutto da identificare, con l’addio di Giuntoli che ha comunque un po’ rallentato le operazioni dei partenopei.











