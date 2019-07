Calciomercato Napoli news/ Ancelotti annuncia un grande colpo! (ultime notizie)

Ci pensa Carlo Ancelotti a spargere un po’ di ottimismo sul calciomercato del Napoli. Il tecnico degli azzurri continua a vivere le contrattazioni estive con grande fiducia nei confronti della società, tanto da annunciare la volontà di Aurelio De Laurentiis di portare a casa un colpo molto importante. “Posso dire che c’è questa grande voglia di fare un colpo importante, non solo da parte mia ma anche da parte della società. Vediamo la possibilità più concreta, ce ne sono diverse molto interessanti”. Queste parole hanno ovviamente fatto scatenare il toto-nomi, con Mauro Icardi che stuzzica le fantasie della tifoseria napoletana:“E’ un giocatore dell’Inter – ha frenato Ancelotti – Io ora penso a Milik che ha segnato o a Mertens che ha fatto una super partita col Liverpool”. Per il tecnico del Napoli, dunque, occorre portare pazienza: “Il mercato è ancora lungo, abbiamo altri giocatori ancora in vacanza che sono molto forti come Allan, Koulibaly, Fabian Ruiz. Noi stiamo sicuramente cercando giocatori, e se ci sono opportunità le coglieremo”.

Calciomercato Napoli, James Rodriguez si allontana?

Sembra difficile azzardare una previsione sul futuro di James Rodriguez. Di sicuro il suo nome è uno dei più chiacchierati sul fronte del calciomercato azzurro, anche in queste ultime ore che si sono diffusi rumors che vedrebbero il colombiano più lontano dal Napoli. James Rodriguez, infatti, continua ad essere accostato anche all’Atletico Madrid, benchè i media spagnoli ritengano improbabile che Florentino Perez decida di vendere proprio ai rivali di sempre un giocatore così importante. Allora il Napoli potrebbe ancora sperare, dal momento che il colombiano sembra gradire non poco l’idea di approdare in un campionato importante come quello italiano. Resta da convincere il Real Madrid, a cui sarebbe stata presentata un’offerta di prestito oneroso con obbligo di riscatto Una soluzione che al momento non ha intrigato la dirigenza dei blancos, che fin qui ha preferito procedere col freno a meno di fatto trattenendo James Rodriguez.

© RIPRODUZIONE RISERVATA